加拿大5歲華裔男童遭「綁架」　65歲疑犯楊瑞雪曾任全國人大局長

加拿大警方當地時間27日清晨發出警報，呼籲公眾提供1名在魁北克省失蹤的5歲失蹤華裔男童Getty Shi Gao的消息。據《加拿大國際廣播電台》報道，警方通報疑犯為65歲華人女子楊瑞雪（Yang Ruixue），與前北京人大代表同名。公開資料顯示，楊瑞雪曾擔任北京市人大代表、全國人大常委會辦公廳離退休幹部局局長等。



當地警方幾個小時後通報，已在多倫多附近的約克地區發現該男童。



加拿大警方當地時間27日清晨發出安珀警報。（網絡截圖）

加拿大警方當地時間27日清晨發出安珀警報。（網絡圖片）

加拿大魁北克省警察局27日清晨在魁省發出警報，隨後將警報範圍再擴大到安大略省。魁北克省警察局稱疑犯為65歲的楊瑞雪（Ruixue Yang），男童家人表示認識該女子。

據悉，男童家住蒙特利爾南岸的寶樂沙市（Brossard），於周一（26日）傍晚6時許乘坐一輛掛上安大略省車牌、由同住該市的楊女駕駛的白色私家車離開住所。警報發出幾個小時之後，警方表示已在多倫多附近的約克地區發現男童，並未受傷。

加拿大警方協查警報中所使用的楊瑞雪照片與內媒報道照片相同。（網絡圖片）

上海媒體《澎湃新聞》於2020年，曾報道楊為北京市人大代表。（加拿大國際廣播電台）

據《加拿大國際廣播電台》報道，女疑犯楊瑞雪與北京人大代表同名。上海媒體《澎湃新聞》於2020年，曾報道楊為北京市人大代表。

加拿大警方協查警報中所使用的楊瑞雪照片與內媒報道照片相同，公開資料顯示，楊瑞雪曾擔任北京市人大代表、全國人大常委會辦公廳離退休幹部局局長等。