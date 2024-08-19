加拿大男網上分享朝鮮電視節目　網民：畫面好似倒退50年

加拿大有名工程師先前在家突發奇想、自行裝設衛星天線收看體育節目，沒想到他偶然間攔截到朝鮮（另稱北韓）電視台的訊號，點開後更赫然見到朝鮮國營電視台的節目。



又驚又喜的他決定把一切錄下來、上傳到YouTube分享，而這意外讓工程師爆紅，網友見到朝鮮的電視內容後也直呼「真的是與世隔絕的國家」。

加拿大男子意外攔截到朝鮮（北韓）電視台訊號，於是把一切錄下來上傳到YouTube分享。（YouTube@Peter Fairlie）

加拿大男子意外攔截到朝鮮（北韓）電視台訊號，於是把一切錄下來上傳到YouTube分享。（YouTube@Peter Fairlie）

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美媒報道，這位名叫費爾利（Peter Fairlie）的工程師來自加拿大多倫多，他日前因為想看體育比賽、利用自家後院的天線尋找訊號。

沒想到竟意外掃到朝鮮的電視台訊號，點進去收看後驚訝地發現內容真的是在平壤播放、由朝鮮國營電視台製作的節目。

據悉，費爾利一連觀看了朝鮮的體育、烹飪等節目，另外也看了當地閱兵典禮、飛彈發射的報道。

他靈機一動、選擇錄下自己攔截到的訊號內容，並將其製作成影片、上傳到YouTube頻道分享，今年6月30日上傳的首支朝鮮影片吸引超過42萬名網友觀看，後續影片的觀看次數也連連破萬。

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接受訪問時，費爾利指出「（朝鮮的）電視都在讚揚金正恩有多偉大、多麼受到愛戴，民眾每次看到都哭出來」，更直言「這整個就像是邪教，金正恩到哪都征服所有群眾」。

許多網友見到影片後紛紛留言，表示「好可怕」、「好不真實」，也有人指出「畫面讓人感覺像回到50年前」。

也有韓國人留言稱「（韓國）禁播朝鮮節目，感謝分享」，甚至有網友看完影片後開玩笑稱「我感覺得到自己被洗腦了」。

此外，有網友提到朝鮮近期捨棄中國衛星，改用俄羅斯衛星來轉播，這也許正是為何費爾利可以在偶然間收到訊號。

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