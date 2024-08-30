美國大選｜賀錦麗沃爾茲今首度聯袂接受專訪　6大看點一文睇清

香港時間8月30日上午，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與副總統候選人、明尼蘇達州長沃爾茲將首度聯袂接受媒體專訪。香港01為大家一文整理這場專訪的6大看點。



1. 負責專訪的是誰？

美國有線新聞網絡 (CNN) 的首席政治記者、主播巴什 (Dana Bash) 將負責採訪賀錦麗和沃爾茲。

6月27日，巴什與另一位CNN主播塔珀（Jake Tapper）共同主持總統拜登（Joe Biden）與前總統、共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）之間的首場總統辯論。

拜登在該場辯論表現差強人意，導致黨內外出現希望他退選的聲音。而他最終在7月21日宣布退位讓賢，改為支持副手賀錦麗競逐總統。

2024年6月27日，在美國密歇根州一個派對上，熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。（Reuters）

2. 專訪播出的時間和如何觀看？

賀錦麗與沃爾茲的專訪將於香港時間8月30日上午9時播出，CNN表示可以透過其官網或手機應用程式觀看專訪。

3. 專訪在哪裏進行？

CNN在佐治亞州（Georgia）的薩凡納（Savannah）預先錄製專訪，然後在美國晚上黃金時段播出。

賀錦麗和沃爾茲正在佐治亞州進行為期兩天的巴士宣傳之旅，29日賀錦麗在薩凡納舉行競選集會。

4. 專訪的主要內容是？

CNN的政治新聞主管David Chalian表示，在我們進入競選的最後階段之際，賀錦麗仍有許多問題需要回答。

David Chalian指，自總統拜登7月21日退選後，賀錦麗和沃爾茲成功在短時間內團結了民主黨，籌集了大量選舉資金，並成功召開了民主黨全國黨代表大會，但在這些活動上發言都是可以事先準備講稿和彩排，這次賀錦麗需要即席回答記者的提問。

圖為2024年8月6日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和她的副總統競選拍檔，明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）在賓夕法尼亞州費城舉行的競選集會上向現場觀眾致意。（Reuters）

David Chalian補充道，在專訪中，賀錦麗需要即場回答巴什的提問，闡述她的政策立場以及對國家未來的計劃和規劃。我們也會看到正副總統候選人在鏡頭前的互動和默契。

5.專訪的背景資訊

這次專訪將是賀錦麗和沃爾茲首度聯袂接受媒體訪問，也是賀錦麗自7月21日宣布參選以來首度接受媒體採訪。

共和黨正副總統候選人特朗普與副手萬斯（JD Vance），在過去一段時間不斷批評賀錦麗自參選以來拒絕接受媒體訪問的舉動，認為她不具備回應傳媒提問的能力。

萬斯27日在其社交媒體上貼文，指責賀錦麗想升職，卻拒絕接受該職位的面試。

6. 美國總統大選餘下的重要日子

9月10日，美國廣播公司（ABC）將舉行賀錦麗與特朗普之間的首場辯論。

10月1日，哥倫比亞廣播公司（CBS）將舉行沃爾茲與萬斯之間的首場辯論。

11月5日，美國2024總統大選投票之日。