西班牙首相9月7至12日訪華　聚焦中國對歐盟豬肉反傾銷調查

西班牙首相辦公室8月30日表示，首相桑切斯（Pedro Sanchez ）9月7至12日訪華，路透社8月30日引述西班牙政府消息人士指，他計劃訪問北京和上海，期間與中國國家主席習近平會面。桑切斯此次訪華之旅，將有一名副貿易部長隨行。中國外交部目前未公布西班牙首相到訪的消息。



路透社30日稱，他此行是在中國對歐盟豬肉進口的反傾銷調查升溫的背景下進行。西班牙作為歐盟最大的豬肉出口國，這是調查攸關西班牙的利益。

西班牙是歐洲內最大豬肉出口國，中國2023年入口的豬肉中，西班牙佔22%，規模達12億歐元（約103億港元）。

圖為2023年5月28日，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）在馬德里一個投票站為地區選舉投票。（Reuters）

中歐現正陷入貿易爭端，事緣歐盟監管機構7月5日起對中國製電動汽車徵收臨時關稅。中國之後發起對歐盟白蘭地、乳製品和豬肉產品的反傾銷調查。

中國商務部8月29日發公告稱，原產於歐盟的進口相關白蘭地的確存在傾銷，中方暫時不會對歐盟祭臨時反傾銷措施。

路透社29日稱，中國一直在遊說歐盟27個成員國，呼籲反對歐盟擬議的徵稅項目。歐盟委員會10月就對中國製電動車徵收36.3%關稅的提議進行表決。