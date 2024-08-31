意大利擬徵收旅遊稅　每晚最多25歐元　業界憂「趕客」

意大利政府計劃向遊客徵收每晚最多25歐元（約215港元）旅遊稅，以補貼當地公共服務。



《每日電訊報》8月30日引述英媒報道，現時意大利多個城市都向在當地過夜的本地及外國遊客收取每人每晚1至5歐元的稅項。

而根據意大利政府的最新提議，當局可以按照酒店房價增加旅遊稅，包括房租100歐元以下客房收取每晚5歐元；100至400歐元的客房則徵收10歐元；400至750歐元的客房的稅金是15歐元； 超過750歐元的客房為25歐元。

意大利旅遊：圖為2023年9月24日鏡頭下的意大利羅馬鬥獸場。（Jamie Squire/Getty Images）

目前向旅客徵收的稅金都是用於改善旅遊相關設施，例如多國語言指示牌、或是管理觀光地費用等。不過梅洛尼政府則有意廢除這些規定，而是補貼當地收垃圾等市政服務。

旅遊部長桑坦切（Daniela Santanchè）表示，在過度旅遊的時代，政府提出有關措施可真正改善服務，亦令繳稅的旅客變得更加負責任。

意大利威尼斯大運河在2023年5月變成綠色（Reuters）

旅遊業界就似乎不太認同這個做法，代表各類型旅行社的Federturismo批評政府利用旅遊稅「填氹」；酒店業界亦認為，大家應以支撐經濟增長為共同目標，並警告過高稅金將導致旅客卻步，令他們改去其他歐洲城市。