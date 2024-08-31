熱浪侵襲美國　芝加哥氣溫升破36度　多地發極端高溫預警

美國多個地區近日持續遭遇熱浪襲擊，多地發布極端高溫預警。



新華社報道，美國國家氣象局（NWS）8月30日發布最新消息說，當天密西西比河（Mississippi River）中部、俄亥俄州（Ohio）和田納西（Tennessee）河谷地區的高溫高濕天氣還將持續。美國太平洋西北部地區、大盆地北部等地氣溫也將遠高於平均水平。較高的溫度與濕度帶來嚴重威脅，炎熱指數可達華氏100至110度（約攝氏37.8至43.3度）。

炎熱指數是一種綜合空氣溫度和相對濕度的熱指標，反映在高溫高濕環境下人體實際感受到的溫度。炎熱指數過高時，中暑風險會顯著增加，熱射病發病率也會同步上升。

NWS公布的數據顯示，芝加哥27日最高氣溫達到攝氏36.7度，刷新該日有記錄以來的歷史最高溫度，體感溫度達到攝氏45.6度。近期德州（Texas）大部分地區也經歷酷熱，位於達拉斯（Dallas）附近的阿比林（Abilene）上週最高氣溫達到攝氏45度，也刷新該日有記錄以來的歷史最高溫度。德州已有多個城市連續數日刷新最高氣溫紀錄。

酷熱天氣：圖為2024年7月7日，加州1名男子在酷熱天氣下洗車。（REUTERS/Zoe Meyers）

伊利諾伊（Illinois）、明尼蘇達（Minnesota）及密蘇里州（Missouri）等地的多個城市和地區此前已發布極端高溫預警。為應對極端高溫天氣，美國中西部多個州已在公共區域設立降溫中心，中西部和東北部不少學區採取了停課或提前放學等措施。

近日發表在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的一項新研究表明，1999年至2023年，美國共報告21,518宗高溫相關死亡病例。此間，高溫相關死亡病例上升了117%，從1999年的1,069宗升至2023年的2,325宗。

研究人員說，隨着全球氣溫持續上升，高溫相關死亡率的上升趨勢可能將會持續。高風險地區的公共衛生部門應考慮投資增加公共場所的降溫、補水等設施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

