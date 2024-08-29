日本「令和米騷動」　熱浪颱風相繼衝擊農產　米庫存量創25年新低

日本夏天超高溫以及連連的強颱風衝擊日本的糧庫，日本農業部6月7日公開大米庫存比2023年減少20%，是1999年有記錄以來的最低水平。



隨着最強颱風「珊珊」29日登陸日本，更讓日本米農心慌，深恐新米還未到收成期，稻田就被颱風摧毀。

8月盂蘭盆節前後，為防備地震和颱風，日本掀起囤積大米恐慌潮，導致各大超市出現大米斷貨。然而這並非日本大米短缺的真正原因，日本農業部6月就已發現2024年的米糧產量比2023年同期少20%。

2011年9月18日，日本兵庫縣，農民們在稻田裏收割稻米。（Getty）

日本各報引述以上官方消息，認為背後的原因是受到2023年熱浪的影響。而且，之後發生的颱風也衝擊日本秋季收成。

米糧不足在日本很罕見，各大媒體都已將這次的大米不足稱為「令和（日皇年號）米荒」。 日本一些大型連鎖超市至今仍為應對大米短缺苦惱，不得不採取限量出售。從8月份開始，日本很多超市都限定每戶家庭只能限買一包5或10公斤大米。

記者到東京住宅區多的上神井花園超市，發現擺米糧的專區空蕩蕩。 一名主婦苦惱地說：「我已去過4間超市，都沒有米。昨天已煮最後剩下的米，今天無論如何都需買一包大米回家。」

另一名婦女說：「最近，只有去外國食品的大超市才看到米，但都是美國米，貨一到就賣光，而且價格也不斷上漲。」

日本看8月中旬出現稻米流通量減少的情況，日本部份超市幾乎無米可賣，有的超市甚至被迫祭「限購令」。（NHK截圖）

日本氣象廳28日發表強颱風「珊珊」逼近九州的消息，颱風帶來的破紀錄雨量被指會對2024年稻米收成造成影響。

日本放送協會（NHK）報道，愛知縣鍋八野山的坂本泉是日本高級米「越光」品種的產地，因接連的颱風豪雨，產量已受到衝擊。

當地農民說：「越光米原本就是一個容易倒伏的品種，容易被壓扁。我們正在採取稻田排水、調整水量等措施挽救。最擔心的是被吹落的米穗會給收割機帶來壓力，從而減慢收割的過程，這將影響質量。」

2024年8月7日，日本埼玉縣，一名研究人員在埼玉農業技術中心（Saitama Agricultural Technology Centre）的稻田中工作。（Reuters）

接連的颱風和酷熱夏天也影響了日本的蔬菜收成，農林水產部指出，東京的中央批發市場部份蔬菜批發價格都在高漲。與常年相比，薯仔和蘿蔔分別漲68%和38%。 夏季蔬菜，如青椒、茄子很多是未到收成就已被曬到發爛，導致產量減少。

本文獲《聯合早報》授權轉載

