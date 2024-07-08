熱浪強襲日本！首都圈336人中暑送院　9旬漢疑因捨不得開冷氣熱昏

日本於7月8日再迎高溫，西日本和東日本地區持續出現猛烈酷暑，預計關東內陸地區的氣溫將再度逼近40度。靜岡市於7月7日首度到達40度，創下2024年全日本的最高溫紀錄。日本氣象廳提醒，連日酷暑恐造成老人家身體不適進而死亡，務必小心。長崎縣就有一名90多歲阿公因為捨不得開冷氣，導致在家中熱到失去意識，送醫搶救。



日本熱浪、東京連日突破147年來的6月份歷史高溫。（Canva）

根據日本放送協會報道，日本氣象廳觀測，除了靜岡市於7月7日最高氣溫達到40度外，群馬縣下仁田町也來到39.8度，甲府市則是39.3度，各地皆出現極度危險的高溫。預計7月8日西日本和東日本的氣溫仍將持續攀升。

預報顯示，關東內陸地區多處最高氣溫於7月8日將超過35度，其中埼玉縣熊谷市和秩父市達39度，靜岡市、神奈川縣小田原市、前橋市以及茨城縣土浦市等地預計達38度。東京都心和名古屋市預測為37度，而鹿兒島市、高松市及津市等地將達36度。

高溫同時也將伴隨高濕度，氣象廳和環境省發布了「中暑警戒警報」，範圍涵蓋從關東到沖繩的24個都縣。這些地區包括東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、兵庫縣、和歌山縣、廣島縣、島根縣、德島縣、愛媛縣、福岡縣、大分縣、長崎縣、熊本縣、宮崎縣、鹿兒島縣以及沖繩縣（不包括大東島地區）。

近日也出現許多老年人在務農時於戶外中暑死亡。長崎縣雲仙市有一名90多歲男性在家中被家屬發現因為中暑失去意識，緊急送醫治療。這名男子的房間雖然裝有冷氣，但是事發時卻沒有開啟。

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（編按：以下是NHK今午報道日本首都圈（東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、山梨縣）的情況，可見中暑人數很多。

根據東京消防局消息，截至8日下午3時，已有86人因疑似中暑被送往醫院，其中包括男女病人，年齡在15歲至93歲之間。

據埼玉縣消防局消息，截至8日下午4時，有113人因疑似中暑須由救護車運送。

據千葉縣稱，截至8日下午4時，該縣已有67名疑似中暑者被送往醫院。

圖為2024年6月14日，遊客在日本東京築地場外市場行逛。（Reuters）

據神奈川縣稱，截至8日下午3時，該縣已有40名疑似中暑人員被運送，其中5人情況嚴重。

據群馬縣稱，截至8日下午3點，縣內共有21名中暑或疑似中暑者被送往醫院，年齡從15歲到93歲不等。

據栃木縣消息，截至8日下午4時，已有9名疑似中暑人員被送往該縣醫院。）

圖為2024年6月14日，遊客在日本東京築地場外市場觀看一家海鮮餐廳的招牌。（Reuters）

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