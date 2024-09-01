俄羅斯一架載22人米-8直升機在堪察加半島失蹤

俄羅斯一架載有22人的米-8直升機在俄羅斯遠東地區的堪察加半島失聯。機上有三名機組人員，乘客多數為遊客。



法新社引述堪察加邊疆區（Kamchatka）行政長官索洛多夫（Vladimir Solodov）8月31日通過社交平台Telegram所發的消息表示：「今天16時15分（香港時間12時15分）左右，一架米-8直升機（Mi-8）失去聯繫，機上有22人，包括19名乘客和三名機組人員。」

救援隊一直沿着直升機飛行的河谷搜尋。中國新聞社引述索洛多夫指，由於天氣原因，能見度極低，對直升機失聯地區進行的空中搜索工作未能取得進展，地面救援小組從兩個地點出發進行搜救。

2020年6月24日，俄羅斯莫斯科，紀念二戰勝利75週年的勝利日閱兵儀式上，俄製米-8（Mi-8）軍用直升機飛越紅場上空。（Getty）

據俄羅斯媒體報道，該直升機原計劃從瓦奇卡熱茨（Vachkazhets）火山附近的一個着陸點，飛往葉利佐夫斯基區（Yelizovsky District）的定居點尼古拉耶夫卡。緊急服務部門的一名消息人士告訴塔斯社，直升機起飛後不久便從雷達上消失，機組人員沒有報告任何問題。

米-8是蘇聯設計的軍用直升機，在俄羅斯廣泛用於運輸。當地氣象部門表示，機場附近能見度很低。

俄羅斯遠東地區人煙稀少，天氣惡劣，飛機和直升機事故頻發。

圖為2020年6月24日，俄羅斯莫斯科，在紀念二戰勝利75週年的紅場勝利日閱兵儀式上，俄製米-8（Mi-8）軍用直升機飛越莫斯科上空。（Getty）

2021年7月，一架飛機在堪察加半島降落時墜毀，機上載有22名乘客和六名機組人員，他們全部遇難。

同年8月，一架載有16人（其中13人為遊客）的米-8直升機因能見度低墜入堪察加半島的一個湖泊，造成八人死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

