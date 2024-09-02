遊日本沖繩宮古島樂極生悲：65歲中國男玩浮潛　落水僅20分鐘溺斃

日本沖繩縣宮古島8月31日發生有人遇溺事件，一名65歲男子與家人一同到施吉拉海灘（シギラビーチ）浮潛，不料溺水身亡，經確認死者身份為中國籍男子。事發時男子的兒子發現父親狀況不對，隨即求助工作人員，可惜最終未能救回父親。



根據《琉球朝日放送》報道，宮古島海上保安部指出，8月31日下午5時左右，有遊客通報稱，在宮古島市的一處海邊發現一名男性溺水，隨即將他拉上岸並進行心肺復甦術，同時報警。

共同網指出，發生意外的地點水深約1.2米，風平浪靜。此外男子出事前有穿救生衣。

有社交媒體X賬號轉發新聞並討論這宗不幸的意外：

海上保安部表示，該名男子當天下午4時15分左右與另外3名家人一同造訪該海灘，並和2名兒子下海浮潛。但是僅僅過了20分鐘，兒子就發現他的狀況異常，隨即向附近的海上活動工作人員求助，並合力將男子拉上沙灘。

男子被送往醫院前已經處於心肺功能停止狀態，最終仍在當晚10時15分左右於醫院內確認死亡。

海上保安部仍在調查詳細事發原因與經過，同時確定死者為中國籍男子。

【延伸閱讀】美國19歲女墮入瀑布沖走溺斃 遊客撿手機 發現錄下死前最後一刻

+ 8

【延伸閱讀】悉尼打卡熱點鑽石灣再奪一命 21歲美妝網紅崖邊自拍不幸墮谷身亡

+ 10

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】