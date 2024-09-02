喪鐘開始為內塔尼亞胡而鳴！

「人質已經被拋棄。」據《以色列時報》披露，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當地時間8月29日告訴國防部長加蘭特（Yoav Gallant），他優先考慮維持以色列軍隊存在於「費城走廊」（The Philadelphi Corridor），而不是挽救仍滯留在加沙的剩餘人質的生命。以色列安全內閣當天投票支持了內塔尼亞胡的這一立場，即在任何可能達成的協議中確保以色列在邊境地區的軍事存在，而以色列國防部長加蘭特則是唯一的反對者。

隨後就發生了8月31日晚以色列街頭舉行大規模集會，呼籲政府達成人質停火協議。8月31日深夜，以色列國防軍在加沙地帶又發現了6具可能是以色列被扣押人質的遺骸，為抗議活動增加了情緒猛料。9月1日，以色列多地爆發大規模示威遊行，眾多民眾走上街頭呼籲停火。據媒體報道，人數約有70萬之眾，這是自去年10月7日以來，以色列國內規模最大的一次示威遊行。

圖為2024年9月1日，在以色列特拉維夫，大批示威者上街，對於再有以色列人質被殺譴責政府。圖為示威者隊伍中，很多人舉起人質的照片和國旗。（Reuters）

點燃以色列人憤怒的，是人質被拋棄。一開始被哈馬斯帶走的人質約為250人，這中間經過雙方短暫停火交換後，目前還有100人左右的人質沒有營救出來。根本原因是內塔尼亞胡的眼中只有如何將戰爭打下去，而不是營救人質。

去年10月以來，內塔尼亞胡當局打着解救人質復仇的旗號在加沙狂轟濫炸，加沙民眾死亡已經達到四萬人之眾，失蹤人數有一萬多，受傷人數約有九萬多。國際社會大多數國家都呼籲停火，反對以色列繼續打下去。從道義來說以色列的行為早就遭到了國際社會大多數國家的反對。美國對以色列態度也經歷了大的轉折，美國總統拜登（Joe Biden）公開說內塔尼亞胡「傷害以色列多過幫助以色列」，並明確地提出永久、可持續的停火。

圖為2024年7月31日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表電視講話。（X@IsraeliPM截圖）

而從襲擊伊朗駐敘利亞大使館館舍，到在伊朗境內暗殺哈馬斯領導人哈尼亞，內塔尼亞胡試圖用挑起更大範圍的中東衝突，來為自己的戰爭行為作掩護。但是伊朗一忍再忍之下，內塔尼亞胡的願望落空了。停火是內塔尼亞胡必須面對的局面。不過各方施壓下，內塔尼亞又在駐留「費城走廊」一事上大做文章。

而這一次向內塔尼亞胡發難的並非是國際社會。拜登退出總統選舉後，在約束以色列停火方面魄力不足。真正能阻止內塔尼亞胡的還是以色列人。

5月初，以色列國防部長加蘭特公開要求內塔尼亞胡放棄戰後由以色列對加沙進行軍事託管的計劃，而是通過巴勒斯坦解放組織與國際組織合作的方式進行管理。今年6月以色列三人戰時內閣垮台，的中間派成員甘茨6月9日宣佈辭職，呼籲以色列在今年秋季舉行大選。現如今70萬人示威遊行，是以色列民情輿情方面對內塔尼亞胡的一次嚴重倒戈。如果國會發起針對內塔尼亞胡的不信任投票，並獲得通過，以色列需要在五個月內舉行新的大選。

從國際到國內，從政治分裂到民意審判，喪鐘已經開始為內塔尼亞胡而鳴！