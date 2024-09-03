波蘭外長：俄烏戰爭或長達十年

波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）認為俄烏戰爭可能持續十年之久，並呼籲國際社會保持團結，堅定尊重國際公認邊界內主權國家的領土完整。



西科爾斯基9月2日到訪新加坡，並在英國國際戰略研究所（IISS）主辦的萊佛士講座上，以「歐洲：面對21世紀的帝國主義」為題，發表演講。

西科爾斯基在問答環節回應提問時說，雖然烏克蘭目前突破前線，反攻進入俄羅斯，但「（烏克蘭的）處境依舊艱難，我不認為會這樣就結束」。

他認為，這場戰爭可能會持續十年。「如果想要結束戰爭，領導人必須承認入侵是個錯誤……但對於一個領導人來說，承認自己犯下如此巨大的錯誤是非常困難的。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾於2021年發表署名文章，指烏克蘭在歷史上屬於俄羅斯。西科爾斯基批評這篇文章「以令人難以忍受的方式扭曲和重新詮釋歷史事實」。「這是獨裁者的自我膨脹……但獨裁者的自我膨脹不是發動戰爭的正當理由。」

西科爾斯基：中國可迫使俄結束戰爭

西科爾斯基敦促與俄羅斯友好的中國發揮影響力，協助結束俄烏戰爭。俄烏戰爭爆發後，俄羅斯遭到國際制裁，與西方多國關係陷入谷底，在貿易上更多依賴中國、印度等。

西科爾斯基認為，中國是唯一能夠真正迫使這場戰爭結束的國家，因為若沒有貿易來往，俄羅斯就無法繼續這場戰爭。「如果中國能結束這場瘋狂的戰爭，肯定會得到歐洲的善意和感激。」

他呼籲國際社會團結一致尊重國際公認邊界內主權國家的領土完整。「只有這樣的制度才能讓每個國家，無論大小都有權選擇自己的繁榮之路，這正是烏克蘭人現在所爭取的。」

這是西科爾斯基首次以外長身份訪問新加坡。除了出席講座，他2日也會見了新加坡總理兼財政部長黃循財和國務資政兼國家安全統籌部長張志賢。新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）也與西科爾斯基共進早餐，討論加強兩國在糧食安全等領域的合作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

