新西蘭發表安全情報　指中國「仍是複雜的情報隱患」

新西蘭指「中國依然是一個複雜的情報隱患」，但也有其他國家在新西蘭開展惡意活動。



路透社報道，新西蘭安全情報局（NZSIS）9月3日發表年度報告說：「少數不自由國家以干預新西蘭作為推進其海外利益的工具。」

新西蘭安全情報指出，很難確定這些干預活動與一個外國國家有關聯。

報告還說：「新西蘭並不是唯一一個面臨外國干預威脅的國家。這是全球國家包括本區域都面臨的挑戰。不自由國家會試圖利用一些國家的情況包括大小規模和開放性來開展活動。」

這份名為《新西蘭的安全威脅環境》（New Zealand's Security Threat Environment）的報告，是新西蘭政府為了讓新西蘭人民更了解國家面臨的風險而採取的舉措之一，同時也是為了應對日益複雜的地緣政治環境。

新西蘭安全情報局局長漢普頓（Andrew Hampton）說，安全情報評估希望儘可能坦誠說明國家安全威脅的現實情況，但不是要讓任何人感到驚慌。

報告還提到，大約過去10年出現的戰略競爭，主要圍繞在中國和新西蘭以及其傳統安全夥伴之間，但近期的競爭逐漸演變為多個權力和影響力中心之間的競爭，涉及許多國家，包括正與新西蘭建立密切關係的印度和東南亞國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

