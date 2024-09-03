委內瑞拉大選爭議持續　法院下令拘捕反對派總統候選人

委內瑞拉總檢察長辦公室9月2日說，法院已批准向反對派總統候選人岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia）發出逮捕令，指控他涉及陰謀和其他罪行。



2024年8月28日，委內瑞拉加拉加斯，圖為反對派領袖馬查多在大選宣布結果後發表講話。（Reuters）

彭博社3日報道，檢察官指控岡薩雷斯違法，因為反對派上傳了投票記錄，顯示他在7月總統選舉中以壓倒性優勢獲勝。根據檢察官辦公室在Instagram貼出的逮捕令，岡薩雷斯被指控犯有偽造公共文件、煽動違法、陰謀和破壞等罪行。

岡薩雷斯的發言人受詢時說，他們還在等候法院的正式通知，沒有進一步置評。

反對黨領袖馬查多（María Corina Machado）在社媒平台X說：「當局已經完全喪失對現實的認識。威脅我們的當選總統只會增強凝聚力，並增加委內瑞拉人民和世界對岡薩雷斯的支持。」

兩名知情人士向路透社透露，美國已起草一份名單，約60名委內瑞拉政府官員和他們的家人將是委內瑞拉總統選舉之後首批被制裁對象。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）在7月28日總統選舉後宣布贏得第三個任期，但此備受爭議的選舉結果不獲多國接受。美國8月1日宣布承認岡薩雷斯在委內瑞拉總統選舉獲勝。

2024年7月28日，委內瑞拉加拉加斯，圖為反對派總統候選人岡薩雷斯在投票當日現身。（Reuters）

對岡薩雷斯發出逮捕令意味着馬杜羅政府對反對派的鎮壓大幅升級。

本文獲《聯合早報》授權轉載

