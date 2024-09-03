莫迪出訪汶萊新加坡　冀強化經貿關係

綜合印度媒體報道，印度總理莫迪（Narendra Modi）9月3日啟程前往汶萊及新加坡進行訪問。



印度外交部發言人在社交媒體上公布莫迪訪問汶萊與新加坡的消息：

《印度時報》（The Times of India）引述印度外交部9月3日報道，莫迪尋求與汶萊進一步加強雙邊合作。4日會轉到新加坡訪問，將與新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）及總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）舉行會面，並見證簽署兩國在數碼技術、可持續發展、醫療及先進製造業合作備忘錄。

圖為2024年8月22日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在波蘭華沙總理府與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk，不在圖中）一同出席聯合新聞發布會。（Reuters）

印度外交部發言人指，明年將是印度與新加坡建交60周年，也是兩國建立戰略夥伴關係10周年，新加坡是印度在東盟（The Association of Southeast Asian Nations，ASEAN）中最大的貿易夥伴。莫迪今次的訪問，對兩國經貿關係意義深遠，期待能加強雙方在半導體方面的合作。