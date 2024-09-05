州長前幕僚涉任中國代理人　紐約華總領事疑遭逐　美國務院：不實

美國紐約市布魯克林（Brooklyn）的聯邦檢察官9月3日公布，民主黨籍紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）的華裔前助手，因涉嫌非法充當中國代理人被起訴。霍楚爾4日表示，中國駐紐約總領事已遭驅逐。美國國務院同日澄清，並沒驅逐中國駐紐約總領事。



美媒4日報道，霍楚爾當日表示，他已表達驅逐中國駐紐約總領事的要求，並指被告知中國駐紐約總領事已結束其領事任務。

路透社同日報道，美國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美方並沒有驅逐中國駐紐約總領事，他在完成其任期後將如期離任。

圖為2024年7月底，孫雯位於長島（Long Island）的寓所遭聯邦調查局（FBI）搜查。 （電視畫面截圖）

檢方表示，被告表面上為紐約州人民服務，但實際上致力為中國政府和中共謀取利益，將州長辦公室當成中國政府和中共的傳聲筒，藉此換取其家庭獲得數百萬美元的好處，

檢察官指出，41歲的孫雯（Linda Sun）曾任霍楚爾的前副幕僚長，3日清晨被捕，預計當天稍後時間被提審。其40歲丈夫Chris Hu亦被捕，已被控以串謀洗錢、串謀銀行詐欺等罪。

路透社報道，孫在州政府工作期間，曾阻止台灣政府代表與官員會面，並據指曾試圖安排一名紐約州高級官員訪問中國。

檢察官指出，孫雯及其丈夫因此獲得中方利益，包括胡在中國的生意獲得數百萬美元的交易。其他禮物包括由一名中國政府官員的私人廚師準備，並送到孫雯父母家中的南京鹽水鴨。

英國《每日郵報》報道，孫雯夫婦是於長島（Long Island）價值350萬美元的寓所被捕，聯邦調查局（FBI）上月曾前往搜查。

《紐約郵報》報道，檢方起訴書長達64頁，指孫雯夫婦另有豪華汽車、在夏威夷檀香山購買價值200萬美元住宅等資產。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

根據孫雯在LinkedIn資料顯示，她在州政府工作約15年，曾擔任過多個職務，至2023年3月離職。 霍楚爾辦公室發言人發聲明稱，州政府因「發現不當行為的證據」而將她解僱，並立即向執法部門報告其行為。