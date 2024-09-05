英國下週起提前釋放部份囚犯　遭判刑騷亂者恐12個月內再逼爆監獄

英國7月29日爆發騷亂，導致被捕人數急增，監獄面臨「爆棚」的困局。政府計劃從9月10日開始分階段提前釋放部份囚犯，盼能減輕未來18個月監獄的壓力。英媒4日報道，監獄長協會（Prison Governors Association，暫譯）主席惠特利 (Tom Wheatley) 表示，隨着愈來愈多騷亂者被送入監獄，該計劃注定失敗。



英國《衛報》4日稱，惠特利表示，在騷亂發生後，數百騷亂者被迅速起訴及判刑。他強調，在這種情況下，監獄恐怕12個月內便會再次滿員。

2024年8月4日，英國羅瑟勒姆，右翼示威者襲擊一家尋求庇護者入住的酒店。（Reuters）

惠特利表示：「我們認為提前釋放部份囚犯不會為政府帶來18個月的喘息期，隨着更多騷亂者被判刑並陸續被送入監獄，政府能有12個月的（喘息）時間已算幸運。」

報道稱，截至上週末，英國騷亂之後已有1,280人被捕，796人被起訴，警方表示未來可能還會有數百人被捕。

2023年9月7日，位於英國倫敦Wandsworth監獄的全景，一名涉嫌參與恐怖主義犯罪的前軍人Daniel Abed Khalife從這裏越獄。（Reuters）

惠特利稱，政府若想徹底解決問題，就應採取進一步措施減少監獄人口或增加撥款建造新牢房。