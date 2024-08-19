英國騷亂｜已判刑示威者勢逼爆監獄　司法部本週或啟動應急計劃

英國媒體8月18日報道，英國監獄工作人員協會（Prison Officer's Association）表示，隨著更多騷亂者被判刑，最快可能在「本週」啟動一項應急計劃，以避免監獄「被逼爆」。



英國廣播公司（BBC）報道，英國監獄可能在本週啟動的「黎明前夕行動」（Operation Early Dawn）是一項應急措施，允許有關部門將被告關押在警察牢房中，直到監獄騰出空間為止。

7月29日發生的紹斯波特襲擊案在英國各地引發連串騷亂，英國政府其後對參與騷亂的人迅速判刑，現時已有460人案件進入司法程序。

2024年8月3日，英國利物浦，警察和示威者在反非法移民的抗議活動中發生衝突。（Reuters）

英國監獄工作人員協會主席Mark Fairhurst在8月18日接受BBC訪問時表示，政府此舉有可能會「塞爆監獄」。

他表示，如果英國司法部19日宣布下週啟動「黎明前夕行動」，他絲毫不會感到意外。

司法部發言人告訴BBC，他們將適時更新管理監獄的政策，並會時刻確保監獄有足夠的宿位。

如果司法部啟動「黎明前夕行動」，已判刑的犯人只會在監獄有空位的情況下離開警局的牢房。

2023年9月7日，位於英國倫敦Wandsworth監獄的全景，一名涉嫌參與恐怖主義犯罪的前軍人Daniel Abed Khalife從這裡越獄。（Reuters）

Mark Fairhurst表示，英國監獄上週接收了397名新囚犯，這是他很長一段時間以來見過最大的新囚犯入獄潮，而截至16日，監獄的男囚犯宿位只剩下340間。

他警告說，監獄系統面臨的壓力「非常大」，並補充說，罪犯可能會被送往離家數百英里的監獄服刑。

為了紓緩監獄人滿為患的問題，工黨政府早前宣布提前釋放那些已完成40%刑期的「標準確定刑期」的囚犯。

新政策出台之前，囚犯要在完成50%的刑期後方能獲釋。性犯罪者和嚴重暴力犯罪者則無法參與這項計劃。