美國大選｜6大搖擺州民調出爐：賀錦麗2州領先　特朗普1州佔優

美媒於9月4日釋出的最新民調顯示，美國總統大選的6個關鍵搖擺州中，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）目前在威斯康星州（Wisconsin）及密歇根州（Michigan）領先，共和黨對手、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則在亞利桑那州（Arizona）佔上風，2人在其餘搖擺州的支持率不相伯仲。



2024年9月4日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗在美國新罕布什爾州（New Hampshire）出席競選活動。（Reuters）

美媒於4日報道，由民調機構「SSRS」於8月23至29日進行的民調顯示，賀錦麗在威斯康星州及密歇根州，分別以50%比44%、48%比43%，雙雙領先於特朗普；另一方面，特朗普則在亞利桑那州以49%，領先於賀錦麗的44%。

2人在餘下的3個搖擺州平分秋色，賀錦麗於佐治亞州（Georgia）和內華達州（Nevada）以48%輕微領先於特朗普的47%；兩人在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的支持度則以47%打平。

圖為路透社製作的合成圖片。圖左為美國副總統賀錦麗2024年7月22日身在白宮，圖右為美國前總統特朗普2024年8月15日身在新澤西州。（Reuters）

報道稱，在上述搖擺州中，目前平均有15%可能投票的選民表示，他們尚未確定投給誰。隨着距離選舉日漸近，選民對大選及競選活動的關注度將逐漸上升，不少選民未來或改變看法，一定程度影響選情。