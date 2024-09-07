英國工黨政府否認將囚犯送往愛沙尼亞服刑
撰文：官祿倡 許懿安
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英國面臨人滿為患的困局。《每日電訊報》9月6日指英司部長馬曼婷（Shabana Mahmood）計劃與愛沙尼亞司法部長Liisa Pakosta討論租賃監獄囚位問題。首相府發言人回應說，這是上屆保守黨政府制定的計劃，工黨政府並無意執行。
發言人稱，司法部長明確表示，英國必須改革以解決監獄「人口爆棚」危機。政府除了承諾建造更多監獄外，也會在秋季發布一項十年策略，以確保英國有足夠空間容納危險的罪犯。
讓英國囚犯在外國服刑並非「突發奇想」，前首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）執政時，上任保守黨政府的司法大臣卓傲山（Alex Chalk）在2023年10月1日舉行的保守黨大會中提議，希望政府能通過租賃歐洲國家的監獄，通過讓英國囚犯在外服刑，以延緩本國監獄飽和的問題。
英國6日公布的官方數據顯示，身在英格蘭和威爾斯的監獄人數創歷史新高，共有88,521人，比上週末創下的紀錄多了171人。
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