日本「真 · 時間管理大師」自稱每天只睡30分鐘　專家：玩命

日本一名健美選手聲稱自己每天只須睡半小時，而且他已經這樣生活長達12年。



男子表示自己的預期壽命因此「翻倍」增長，更自稱是「真正的時間管理大師」。

日本健美選手堀大輔（IG@hori.gahaku）

常予人精神奕奕感覺 竟每天只睡30至45分鐘 點圖放大瀏覽堀大輔照片：

+ 24

據《紐約郵報》（New York Post）報道，40歲的堀大輔（Daisuke Hori）從2012年就開始減少睡眠時間，因為他想要有更多時間做其他事。

他認為「質比量更重要」，所以過去12年透過自我訓練，讓自己每天只睡30至45分鐘。他宣稱自己的身體已經被訓練到不會累，就算想睡，他也會在飯前1小時運動或喝咖啡，來避免嗜睡。

近期堀大輔參加了「日本最佳身材」（Best Body Japan）的健美比賽，因此日本的綜藝節目也跟拍堀大輔長達三天的生活。據報，這3天堀大輔都睡得很少，其中1天他甚至只睡了26分鐘。每天他只睡短短的時間就會自然醒來，不過狀態卻是神清氣爽、充滿能量的。

堀大輔除了健美，還在2016年創立「日本短睡眠訓練協會」。據稱他目前已經有超過2100名學生。其中1名女學生從4年前開始向他學習，減少自己的睡眠時間。她從每天8小時減少到只睡90分鐘，不過這名學生聲稱自己的皮膚和心理狀態都「十分良好」。

【延伸閱讀】賴床是為了生命安全？天冷最易起床時猝死 這2件事或能救你一命

【延伸閱讀】賴床是為了生命安全？天冷最易起床時猝死 這2件事或能救你一命

點圖放大閱讀：

+ 8

基爾肯尼（Thomas Kilkenny）是北威爾史泰登島大學醫院（Northwell Staten Island University Hospital）睡眠醫學研究所的主任。他對堀大輔的說法抱持懷疑態度。

基爾肯尼說，每天只睡90分鐘是不可能的，睡眠不足不但會對身心造成極大的傷害，「持續缺乏睡眠還可能導致死亡」，更指出日內瓦公約將睡眠剝奪列為一種酷刑。

專家建議成年人每晚應睡7至9小時，若少於6小時，可能會增加肥胖、糖尿病、高血壓、心臟病、中風或憂鬱症的風險。

基爾肯尼表示，他懷疑堀大輔的故事可能不是真的，而且這樣的生活方式也「絕對不會增加他的壽命」。

【延伸閱讀】越南26歲女為減肥不吃肉卻「腦出血猝死」 醫生：常吃2食物有關

【延伸閱讀】越南26歲女為減肥不吃肉卻「腦出血猝死」 醫生：常吃2食物有關

點圖放大閱讀：

+ 4

延伸閱讀：

無良醫讓13歲女兒「為病人頭部鑽孔」 半年後遭投訴才曝光

忍不了就地解決？黑衣男於月台「掏下體」撒尿便溺 網瘋猜地點在這

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】