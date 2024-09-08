遭懷疑是間諜誘捕Telegram創辦人　杜羅夫女伴首發聲：很多假訊息

據「今日俄羅斯」（RT）報道，當地時間9月6日，24歲遊戲主播、社交媒體平台Telegram聯合創辦人兼CEO杜羅夫（Pavel Durov）被捕時的女伴Yulia Vavilova在銷聲匿迹多日後首度發聲。她向家人和朋友報平安，稱網上流傳着很多「虛假訊息」，待日後回應。



杜羅夫8月24日在巴黎近郊機場被法國警察逮捕時，Yulia Vavilova也被警方帶走調查，她的家人隨後稱其失聯。俄媒稱Yulia Vavilova於8月27日獲釋，但直到9月6日，她才發表公開聲明。

近期網上傳聞四起，《紐約郵報》稱，有人懷疑Yulia Vavilova的社交媒體動態泄露了杜羅夫的行蹤。印度《覺悟日報》英文版稱，還有人猜測Yulia Vavilova誘導杜羅夫至法國，這是一招「美人計」，更有甚者懷疑她是「以色列情報機構摩薩德的特工」，不過這些說法尚未得到具體證據支持。

圖為Yulia Vavilova。（Instagram＠julivavilova）

根據Instagram賬號簡介，Yulia Vavilova自稱為一名主播、電子遊戲玩家，熟悉遊戲、加密貨幣等領域，掌握英語、俄語、西班牙語和阿拉伯語，目前常駐阿聯酋迪拜。

在該平台，Yulia Vavilova擁有3.52萬粉絲。

9月6日，Yulia Vavilova時隔多日回歸社交平台，她發布了一張生活照和四張風景圖，含埃菲爾鐵塔、塞納河、巴黎聖母院等巴黎標誌景點。

她寫道：「親愛的朋友，新朋友，家人們，我很感激你們出現在我的生命中。我所獲支持無法估量。我沒能早點回歸（Instagram），但我很高興讓你們知道，一切都好。網上流傳着很多虛假訊息，但這是以後要討論的話題……」

24歲的Yulia Vavilova和39歲的杜羅夫從未公開過關係，但兩人被多次發現同一時間出現在同一地點，他們還被一位俄羅斯博主拍到在烏茲別克同行。《紐約郵報》稱，尚不知Yulia Vavilova和杜羅夫是如何相遇的，但他們都在迪拜定居。

圖為Yulia Vavilova。（Instagram＠julivavilova）

俄媒梳理發現，在杜羅夫被捕之前，Yulia Vavilova在社交平台發布的帖子顯示其與杜羅夫的行蹤一致，地點包括哈薩克、吉爾吉斯和阿塞拜疆。Yulia Vavilova還曬過疑似杜羅夫私人飛機內部的照片。

杜羅夫8月24日被捕後，Yulia Vavilova的家人8月26日告訴法新社，他們無法與她取得聯繫。

「今日俄羅斯」8月27日稱，Yulia Vavilova在接受法國警方訊問後，已被釋放，杜羅夫的保鏢也被釋放。

Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）2012年1月在德國慕尼黑出席論壇活動。（Getty）

對於Yulia Vavilova在杜羅夫被捕一事中可能起到的作用，網上的猜測愈來愈多。有人猜測Yulia Vavilova是情報人員，任務是將杜羅夫帶到法國，最盛行的一種傳聞是她受僱於以色列情報機構摩薩德。

法國隱私數據研究員羅伯特（Baptiste Robert）稱：「很難說她的帖子是否直接導致杜羅夫被捕，但如果你在社交媒體關注她，就能輕鬆掌握杜羅夫的行蹤。」

在Yulia Vavilova發聲的同一天（9月6日），杜羅夫也發表了被捕後首份聲明。他表示，法國警方在巴黎機場逮捕他時使用的理由，「令人震驚」。他還強調，如果任何國家對網路服務不滿意，應針對服務本身提起訴訟，而不是針對平台所有者。

杜羅夫反駁了有關「Telegram是無政府主義者的天堂」的觀點，稱這一說法是「錯誤的」。他辯解稱，Telegram平台用戶數量近期激增至9.5億，這導致了「成長的煩惱」，但平台每天都在進行相關處理，包括每天刪除數百萬條「有害帖子和頻道」，以及發布每日透明度報告。他承諾，Telegram將繼續致力於維護社交網站安全，目前平台內部已經就此展開討論。

公開資料顯示，杜羅夫出生於俄羅斯，2013年和哥哥一起創建「Telegram」，2014年離開俄羅斯，2017年移居阿聯酋並將「Telegram」總部遷至迪拜，目前擁有俄羅斯、法國、聖基茨和尼維斯、阿聯酋四國公民身份。他聲稱，通過精子捐獻，自己有100多個孩子。

杜羅夫被捕後，俄羅斯官員密集發聲，要求法國政府釋放杜羅夫，並對逮捕行為作出解釋。俄最高人權官員莫斯卡爾科娃表示，對杜羅夫的逮捕是對言論自由的打擊。俄駐法大使館表示，他們要求法國政府解釋，但是法國政府在這個問題上暫時拒絕合作。

杜羅夫8月28日被移交巴黎法院，並受到起訴。巴黎檢方宣布，杜羅夫被正式指控十餘項罪行和違法行為，包括為有組織團體非法交易管理在線平台——他或因此面臨最高十年監禁，以及共謀參與兒童色情影像傳播、走私毒品、拒絕與執法部門合作等。杜羅夫還因涉嫌對自己六歲的兒子實施「嚴重暴力行為」而受到調查。

杜羅夫已獲准保釋，保釋金為500萬歐元，條件是不得在訴訟期間離開法國，且每周必須到法國警察局報到兩次。

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