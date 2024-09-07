英國王太后生前偏心？信託向曾孫輩派生日大利是 他入袋最多
撰文：聯合新聞網
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雖然說手心手背都是肉，但要做到對待子女絕對平等的難度極高。英國王儲威廉與弟弟的曾祖母，就是已故伊利沙伯白二世（Queen Elizabeth II）的母親（Queen Elizabeth The Queen Mother）生前設立一個信託，在哈里9月15日40歲生日時，將會收到來自信託的巨額「現金生日禮」。
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信託1994年成立時，哈里才10歲。信託金額估計有1900萬鎊（約1.9億港元）。伊利沙伯王太后當時已94歲，希望子子孫孫成年後衣食無虞，安排每人21歲時先領一筆，40歲時再領一筆。分配細節不詳，但肯定的是哈里分得比哥哥威廉多。
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為什麼？因為伊利沙伯王太后（知道威廉終究會成為王儲，康沃爾公爵（the Duchy of Cornwall）的頭銜與封地就足以讓威廉盆滿缽滿。
威廉和哈里滿21歲時，共收到600萬英鎊（約6142萬港元），大部份歸哈里。兄弟滿40歲時，又有800萬英鎊（約8189萬港元）進賬。
2022年，滿40歲的威廉也隨着父王查理登基而成為王儲。2023年，威廉從封地的收入達2360萬英鎊，應該不會介意哈里的信託基金比自己多，甚至抱怨曾祖母偏心了。
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