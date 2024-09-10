凱特王妃發布電影化短片宣告化療結束　標誌王室新時代公關

英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）9月10日以一則3分鐘短片宣布自己完成癌症化療。這次對外聲明沒有採用傳統的新聞稿或電視聲明，而採用由王妃本人旁述、個人化且情緒化的表達方法公布最新消息。



42歲的凱特今年1月份接受了腹部手術，其後證實患癌，需進行化療。她今日透過辦公室發布的影片表示，過去9個月對家人來說極其艱難，「對任何人來說，癌症的歷程都是複雜、可怕且難以預測的，對身邊那些最親近的人來說尤其如此」。她還指，結束化療令她意識到生命的脆弱。

短片於今年8月在諾福克郡、由攝影師Will Warr拍攝。結合電影配音式的旁白、平和的背景音樂和故事性的剪輯手法，短片呈現了一家人在度過艱難時間後，與家人在樹林、海灘共度休閒時光，試圖傳達凱特王妃謹慎樂觀的心境。

英國廣播公司（BBC）形容該短片標誌王室順應名人與公眾人物直接向大眾傳達訊息的趨勢，使用全新的社交媒體語言，是諾福克遇上荷里活以及Instagram的產物。

2024年6月21日，為慶祝英國王儲威廉（Prince William）的42歲生日，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）在社交平台發布一張威廉與3名子女手牽手的溫馨合照。（肯辛頓宮twitter）