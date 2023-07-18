又一款針對阿茲海默症新藥有望面世　臨床實驗能減緩病情發展35%

再有一款針對阿茲海默症（俗稱老人痴呆症）的新藥，向美國當局申請批核，有望在2023年底獲批准使用。新藥被指能有效減慢患者認知能力衰退速度——儘管無法治癒疾病，能一定程度改善患者的自理能力及生活質素。



這款藥物名為Donanemab，由美國禮來藥廠研發。新藥透過清除患者大腦內累積的澱粉樣蛋白，以減緩病情的發展。禮來藥廠研究團隊在7月16日舉行的阿茲海默症的研討會上，公布這款新藥的第三期臨床研究報告。

圖為在2023年初獲美國FDA批准使用的第一款針對阿茲海默症的藥物LEQEMBI，第二款新藥料在年底投入使用。（Reuters）

研究有逾1700名患者參加，他們每四周接受靜脈注射新藥一次。一年半後的結果顯示，跟安慰劑相比，患者喪失記憶和認知能力下降的速度減慢約35%。若患者在疾病的早期階段接受這款藥物的治療，延緩的速度甚至可達60%。

研究團隊同時根據患者體內名為Tau的蛋白濃度為患者分類，Tau蛋白濃度屬低至中等的患者，在接受新藥後，喪失記憶和認知能力下降的速度減慢約35%。Tau蛋白濃度高低被認為與阿茲海默症有直接關係。

禮來已向美國食品及藥物管理局（FDA）提交新藥的上市申請，預計管理局在2023年底有決定。禮來同時亦正向其他監管機構提交文件，相信可在同年年底前完成。

不過新藥同時有副作用或會導致腦水腫，甚至腦出血，數據顯示約有37%的患者出現輕微腦水腫或出血，與之相比有15%患者使用安慰劑後出現同樣狀況。有3名患者在實驗期間死亡，懷疑可能與用藥有關。