有效治療阿茲海默症藥物獲批上市　新藥Leqembi是什麼？

美國食品和藥物管理局（FDA）1月6日批准由百健（Biogen）與衛材（Eisai）合作研發的阿茲海默症新藥Lecanemab（商品名Leqembi）的使用，這不是首款針對治療阿茲海默症的藥物，但可能會是首款真正能有效控制病情發展的新藥。



阿茲海默症又俗稱為老人痴呆症，是一種神經退化性疾病。因腦部出現病變導致一連串緩慢，會隨時間不斷惡化的症狀，由喪失短期記憶、語言障礙、情緒不穩、失智等問題。最終病人將完全失去自理能力及身體機能，最終死亡。

科學家很早已發現了這個疾病，並發現了患者都有一個共同特徵：大腦堆積着着過多的β類澱粉蛋白，這些β類澱粉蛋白會讓堆積形成斑塊，影響着大腦的正常運作。然而，針對β類澱粉蛋白的藥物研究一直難以取得進展。

至今僅有一款針對β類澱粉蛋白的藥物獲得美國FDA有限度的批准使用，名為Aducanumab（商品名Aduhelm）。Aducanumab在2021年獲批上市，但成效讓人質疑。這款針對β類澱粉蛋白的抗體藥物雖能協助清除蛋白，但似乎對阿茲海默病情沒有幫助。

圖為Leqembi，一款用以治療阿茲海默症的新藥。（Eisai）

新藥有什麼不同？

Lecanemab同樣是針對β類澱粉蛋白的抗體藥物，然而抗體的對象不是β類澱粉蛋白，而是形成β類澱粉蛋白過程中的原纖維（Protofibrils）。這原纖維被指具有毒性，清除原纖維同樣有助阻礙β類澱粉蛋白。

在臨床實驗中Lecanemab的藥效，對早期患上阿茲海默症的病人顯而易見。儘管Lecanemab不能根治阿茲海默症，但能延慢疾病的發展。據衛材的介紹，藥物能平均延慢病情發展3年，同時能減少病徵，大幅增加病患者的心理及生理質素。阿茲海默症好發於65歲以上的長者，病情推進可達5至10年，延慢病情3年是一個重大的里程碑。

新藥副作用

Lecanemab也並非完全沒有副作用，在臨床實驗中有分別12%及17%的患者出現腦水腫及出血的現象，更造成兩人的死亡。但報告指兩人的死亡不一定因藥物直接導致，也可能因病人其他健康問題一併造成。

批准使用Lecanemab只是第一步，衛材的介紹中亦強調藥物的另一個優點：降低治療成本。延遲阿茲海默症的病程可讓病人有更長的時間保持健康身體，繼而減少家人及社會的支出，其26,500美元的定價也是在平衡研發及治療成本效益而定。衛材希望藥物能被納入美國的醫療保險包含藥物之下，屆時病人可能僅需要花每天兩美元的金錢，就能獲得治療。