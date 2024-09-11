中國商務部：電動車反補貼案複雜 中歐磋商具一定挑戰
撰文：蕭通
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中國商務部9月10日坦承，歐盟對中國電動汽車反補貼案「情況複雜、影響面廣」，中歐雙方磋商達成一致「具有一定挑戰」。但中方仍願與歐方繼續密切合作，爭取早日達成符合雙方共同利益，以及世貿規則的解決方案，並推動中歐經貿關系健康穩定發展。
商務部發言人指出，歐盟宣布對中國電動汽車發起反補貼調查以來，中國政府和業界一直致力於通過對話磋商，希望能妥善解決摩擦。8月20日，歐盟委員會提出增加稅率的建議，中方無法認同、不能接受，但仍秉持最大誠意，期望尋求彼此都能接受的方案。
發言人強調，商務部副部長李飛9月9日在比利時布魯塞爾，與歐盟委員會貿易總司的負責人韋恩德（Sabine Weyand）舉行了會談，再次向歐方表達希望透過對話磋商，妥善解決中歐經貿摩擦、合理照顧彼此關切的意願。
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