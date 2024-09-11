日本富士山登山季結束　政府管制措施見成效　通宵攻頂人數降九成

日本9月10日關閉富士山附近山梨縣與靜岡縣4條登山道，意味2024年登山季落幕。當地政府今夏首度推出管制措施，在山梨縣通宵攻頂的登山客較2023年銳減92.6%。



富士山的攻頂登山路線有4條，其中3條位在靜岡縣，位於山梨縣的吉田口登山道受到登山客歡迎，約60%通過此路攻頂。日本《讀賣新聞》11日報道，山梨縣自7月1日推出限流措施後，截止8月18日，在夜晚9點至11點登山、意圖通宵攻頂的遊客較2023年銳減92.6%。

2024年9月10人，日本山梨縣，圖為當地政府在下午4點關閉吉田口登山道。（NHK）

山梨縣政府還對吉田口登山道做出每日上限4,000人登山的管制措施，並對每人加徵2,000日圓（約110港元）的通行費。

日本放送協會（NHK）10日引述數據，2024年7月1日至9月4日，共約17萬人攀登富士山，較2023年同期低14個百分點。

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日媒拍得有外國遊客拖着行李箱，踏上登上富士山的旅途。（富士電視台晨早資訊節目《めざまし8》YouTube頻道截圖）

日媒拍得有外國遊客穿着單薄開始踏上登上富士山的旅途。（富士電視台晨早資訊節目《めざまし8》YouTube頻道截圖）

富士山開山首天情形（YouTube@FNNプライムオンライン）

富士山開山首天情形（YouTube@FNNプライムオンライン）

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