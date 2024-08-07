日本旅行恐怖意外｜富士山一家三口被雷劈即暈 行山杖也燒焦
撰文：中天新聞網
出版：更新：
8月5日，日本富士山傳出雷擊導致有人受傷的意外。
來自東京江東區的一家三口正準備下山時，在九合目附近遭遇雷擊，3人當場失去意識倒地。
點圖放大看相關報道：
+7
綜合日媒報道，富士吉田警察署表示，5日下午1點左右，富士山九合目天氣不佳，不但下着細雨，還伴隨打雷。
這時來此登山的一家三口正準備下山，一道閃電擊中步道，3人當地失去意識。
所幸他們傷勢不算嚴重，不久後就自行醒來，發現登山杖已被燒毁，且3人的頭、臉受傷，四肢麻木。
由於他們倒下的地方附近都是岩石，手腳也有些輕微擦傷。
他們想辦法走到八合目的小木屋求救，從那裡接受初步的醫療後，被車子送到五合目。
【延伸閱讀】富士山開山迄今4死 再有香港人出事躺地無法動 疑因這病症出事
點圖放大瀏覽：
+29
據3人向警方表示，他們失去當下的記憶，已不記得發生什麼事，回過神來發現自己已倒在地上。
據報道指出，3人的年紀在10多歲到50多歲之間。
事實上富士山在今年7月1日開山後不久，就有登山客不幸過世的消息傳出。7月9日一名58歲中國籍男子與妻子在登山途中突然身體不適，送醫後仍回天乏術。
登山不但要注意自己身體狀況，山上的天氣變化多端，行前最好做足功課，才能在發生意外時減少風險。
【相關圖輯】日本富士山開山亂到七彩：登山拖篋穿短袖衫 無預約吃閉門羹者眾
點圖放大看看富士山開山首天情形：
+9
河口湖中資酒店老闆嫌看不到富士山 竟率員工「砍鄰居樹木」中國人湧入東京灣「非法狂撈梭子蟹」小紅書貼教學 日本漁民怒斥日本富士山頂原是私人土地 政府每年要交巨額租金日本淫狼專挑富士山附近女遊客 半夜潛入旅館猥褻 至少11女受害遊客為拍日本富士山走出馬路 居民報警投訴 兩地人士被點名日本富士山周遭多次地震 被指是「爆發先兆」 氣象廳急澄清豐田Toyota富士山下建造日本首座AI人工智能城市「Woven City」
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】