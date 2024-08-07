日本旅行恐怖意外｜富士山一家三口被雷劈即暈　行山杖也燒焦

撰文：中天新聞網
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8月5日，日本富士山傳出雷擊導致有人受傷的意外。

來自東京江東區的一家三口正準備下山時，在九合目附近遭遇雷擊，3人當場失去意識倒地。

日本富士山傳出意外，來自東京的一家三口正準備下山時，在九合目附近遭遇雷擊，3人當場失去意識倒地。（YouTube@ANNnewsCH）

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綜合日媒報道，富士吉田警察署表示，5日下午1點左右，富士山九合目天氣不佳，不但下着細雨，還伴隨打雷。

這時來此登山的一家三口正準備下山，一道閃電擊中步道，3人當地失去意識。

所幸他們傷勢不算嚴重，不久後就自行醒來，發現登山杖已被燒毁，且3人的頭、臉受傷，四肢麻木。

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由於他們倒下的地方附近都是岩石，手腳也有些輕微擦傷。

他們想辦法走到八合目的小木屋求救，從那裡接受初步的醫療後，被車子送到五合目。

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據3人向警方表示，他們失去當下的記憶，已不記得發生什麼事，回過神來發現自己已倒在地上。

據報道指出，3人的年紀在10多歲到50多歲之間。

事實上富士山在今年7月1日開山後不久，就有登山客不幸過世的消息傳出。7月9日一名58歲中國籍男子與妻子在登山途中突然身體不適，送醫後仍回天乏術。

登山不但要注意自己身體狀況，山上的天氣變化多端，行前最好做足功課，才能在發生意外時減少風險。

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日媒拍得有外國遊客拖着行李箱，踏上登上富士山的旅途。（富士電視台晨早資訊節目《めざまし8》YouTube頻道截圖）
日媒拍得有外國遊客穿着單薄開始踏上登上富士山的旅途。（富士電視台晨早資訊節目《めざまし8》YouTube頻道截圖）
富士山開山首天情形（YouTube@FNNプライムオンライン）
富士山開山首天情形（YouTube@FNNプライムオンライン）

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