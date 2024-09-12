王毅俄羅斯出席金磚會議　籲同應對安全威脅　抵制反恐問題政治化

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9月11日在聖彼得堡出席第十四次金磚國家（BRICS）安全事務高級代表會議。會議圍繞應對當前安全威脅議題進行深入討論，並對金磚國家反恐工作組和網絡安全工作組工作進行審議。



王毅說，金磚國家是國際舞台積極、向上和富有建設性的重要力量。面對當前安全挑戰，金磚應當運用更長遠眼光、展現更開放胸襟、開展更緊密合作，攜手應對安全威脅，破解安全困境，為動盪不靖的國際形勢注入正能量，為建設持久和平、普遍安全的世界作出新貢獻。

中方提出四點倡議：

第一，BRICS要做和平共處的踐行者。王毅說，2024年是和平共處五項原則提出70周年。金磚要在踐行和平共處、加強團結協作、堅持獨立自主方面率先垂範，在構建人類命運共同體方面走在前列。堅持總體國家安全觀，系統推進政治、經濟、文化、社會等各領域安全，牢牢把握維護國家安全的主動，使本國人民獲得真正意義上的安全。

第二，BRICS要做多邊主義的建設者。王毅說表示，金磚國家應以真正的多邊主義為指引，倡導恪守聯合國憲章宗旨和原則，踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和。

BRICS應以召開聯合國未來峰會為契機，共同維護以聯合國為核心的國際體系，支持聯合國在國際安全事務中發揮更大作用。摒棄例外主義和雙重標準，堅決抵制任何有損聯合國權威、否定安理會決議約束力的言行。

2024年9月11日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在俄羅斯聖彼得堡出席第十四次金磚國家安全事務高級代表會議。（新華社）

第三，BRICS要做政治解決的推動者。堅定推動熱點問題政治解決，王毅強調，堅持安全不可分割，尊重彼此正當關切，在對話中求同存異，在談判中相向而行，化干戈為玉帛。針對烏克蘭危機持續延宕外溢。

中國同巴西聯合發表「六點共識」，得到廣泛積極回應，歡迎更多金磚夥伴支持參與，增大國際社會中的理性平衡建設性聲音，為推動危機政治解決凝聚更多共識。關於加沙衝突，必須儘快全面停火止戰，暢通人道主義救援通道，儘快回到「兩國方案」的正確解決軌道。

第四，BRICS要做公道正義的捍衛者。王毅提到，金磚國家應在國際上帶頭說公道話、辦公道事，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

2024年9月11日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在俄羅斯聖彼得堡出席第十四次金磚國家安全事務高級代表會議。（中國外交部網站）

王毅指出，各國應秉持共商共建共享原則，推動全球治理體系朝着更加公正合理方向發展，切實提升「全球南方」代表性和發言權，實現各國機會平等、權利平等、規則平等。加強人工智能治理，堅持發展與安全並重，確保人工智能始終有利於人類的文明進步。

王毅強調，中國國家主席習近平提出全球安全倡議，為加強安全治理、破解安全困境、消弭安全赤字指明方向。中方願同金磚夥伴一道，全面踐行全球安全倡議，不斷深化金磚政治安全合作，共建和平安寧的世界，共迎更加美好的明天。

加強反恐和網絡安全合作

王毅說，當前國際安全形勢更趨複雜。金磚國家在反恐和網絡安全問題上立場相近、利益相通，要凝聚共識、加強協作，推動相關合作行穩致遠。王毅提出四點建議。

一是堅持正確理念。倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，走出一條新型安全之路。支持聯合國在全球反恐合作中發揮中心協調作用，抵制在反恐問題上搞「雙重標準」和政治化、工具化圖謀。推動構建更加公正合理、反映大多數國家意願和利益的互聯網治理體系，實現資源共享、責任共擔、合作共治，共享數字紅利。

二是加強務實合作。中方充分肯定反恐和網絡安全工作組成果，願同各方一道認真落實《金磚國家反恐戰略》和《行動計劃》，為國際反恐合作打造樣板。中方邀請金磚國家反恐官員再次赴新疆地區參訪，支持商簽金磚網絡安全合作諒解備忘錄。

2024年9月11日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在俄羅斯聖彼得堡出席第十四次金磚國家安全事務高級代表會議。（新華社）

三是體現團結精神。充分發揮「金磚+」模式的積極效應，以金磚精神團結更廣泛國家，分享經驗做法，拓展對話合作,提供能力建設支持，不斷加強「全球南方」反恐和網絡安全共同立場、共同行動。

四是完善全球治理。推進落實全球安全倡議，堅持共商共建共享原則，建立以聯合國為中心、公正合理有效的全球安全治理體系。共同推動《全球數據安全倡議》和《全球人工智能治理倡議》落地見效，為完善全球安全治理匯聚金磚力量。加強多邊協調，深入參與反恐、網絡安全等領域規則制定，提升金磚國家話語權和影響力，維護共同利益。