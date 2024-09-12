王毅俄羅斯出席金磚會議 籲同應對安全威脅 抵制反恐問題政治化
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9月11日在聖彼得堡出席第十四次金磚國家（BRICS）安全事務高級代表會議。會議圍繞應對當前安全威脅議題進行深入討論，並對金磚國家反恐工作組和網絡安全工作組工作進行審議。
王毅說，金磚國家是國際舞台積極、向上和富有建設性的重要力量。面對當前安全挑戰，金磚應當運用更長遠眼光、展現更開放胸襟、開展更緊密合作，攜手應對安全威脅，破解安全困境，為動盪不靖的國際形勢注入正能量，為建設持久和平、普遍安全的世界作出新貢獻。
中方提出四點倡議：
第一，BRICS要做和平共處的踐行者。王毅說，2024年是和平共處五項原則提出70周年。金磚要在踐行和平共處、加強團結協作、堅持獨立自主方面率先垂範，在構建人類命運共同體方面走在前列。堅持總體國家安全觀，系統推進政治、經濟、文化、社會等各領域安全，牢牢把握維護國家安全的主動，使本國人民獲得真正意義上的安全。
第二，BRICS要做多邊主義的建設者。王毅說表示，金磚國家應以真正的多邊主義為指引，倡導恪守聯合國憲章宗旨和原則，踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和。
BRICS應以召開聯合國未來峰會為契機，共同維護以聯合國為核心的國際體系，支持聯合國在國際安全事務中發揮更大作用。摒棄例外主義和雙重標準，堅決抵制任何有損聯合國權威、否定安理會決議約束力的言行。
第三，BRICS要做政治解決的推動者。堅定推動熱點問題政治解決，王毅強調，堅持安全不可分割，尊重彼此正當關切，在對話中求同存異，在談判中相向而行，化干戈為玉帛。針對烏克蘭危機持續延宕外溢。
中國同巴西聯合發表「六點共識」，得到廣泛積極回應，歡迎更多金磚夥伴支持參與，增大國際社會中的理性平衡建設性聲音，為推動危機政治解決凝聚更多共識。關於加沙衝突，必須儘快全面停火止戰，暢通人道主義救援通道，儘快回到「兩國方案」的正確解決軌道。
第四，BRICS要做公道正義的捍衛者。王毅提到，金磚國家應在國際上帶頭說公道話、辦公道事，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。
王毅指出，各國應秉持共商共建共享原則，推動全球治理體系朝着更加公正合理方向發展，切實提升「全球南方」代表性和發言權，實現各國機會平等、權利平等、規則平等。加強人工智能治理，堅持發展與安全並重，確保人工智能始終有利於人類的文明進步。
王毅強調，中國國家主席習近平提出全球安全倡議，為加強安全治理、破解安全困境、消弭安全赤字指明方向。中方願同金磚夥伴一道，全面踐行全球安全倡議，不斷深化金磚政治安全合作，共建和平安寧的世界，共迎更加美好的明天。
加強反恐和網絡安全合作
王毅說，當前國際安全形勢更趨複雜。金磚國家在反恐和網絡安全問題上立場相近、利益相通，要凝聚共識、加強協作，推動相關合作行穩致遠。王毅提出四點建議。
一是堅持正確理念。倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，走出一條新型安全之路。支持聯合國在全球反恐合作中發揮中心協調作用，抵制在反恐問題上搞「雙重標準」和政治化、工具化圖謀。推動構建更加公正合理、反映大多數國家意願和利益的互聯網治理體系，實現資源共享、責任共擔、合作共治，共享數字紅利。
二是加強務實合作。中方充分肯定反恐和網絡安全工作組成果，願同各方一道認真落實《金磚國家反恐戰略》和《行動計劃》，為國際反恐合作打造樣板。中方邀請金磚國家反恐官員再次赴新疆地區參訪，支持商簽金磚網絡安全合作諒解備忘錄。
三是體現團結精神。充分發揮「金磚+」模式的積極效應，以金磚精神團結更廣泛國家，分享經驗做法，拓展對話合作,提供能力建設支持，不斷加強「全球南方」反恐和網絡安全共同立場、共同行動。
四是完善全球治理。推進落實全球安全倡議，堅持共商共建共享原則，建立以聯合國為中心、公正合理有效的全球安全治理體系。共同推動《全球數據安全倡議》和《全球人工智能治理倡議》落地見效，為完善全球安全治理匯聚金磚力量。加強多邊協調，深入參與反恐、網絡安全等領域規則制定，提升金磚國家話語權和影響力，維護共同利益。