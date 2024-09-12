老婦撿3.5kg石頭做門擋十多年　死後驚揭是寶石　價值夠香港買樓

羅馬尼亞一名婦人在河邊撿到一塊3.5公斤重的石頭，帶回家當作門擋長達十幾年。



沒想到老婦人去世後，家人在整理遺物時意外發現，這顆石頭其實是來自3,800萬年前的琥珀，價值高達100萬歐元（約859萬港元）。

羅馬尼亞一名婦人撿石頭回家當門擋長達十幾年，沒想到老婦人去世後家人才發現這顆石頭其實是來自3800萬年前的琥珀，價值高達100萬歐元（約859萬港元）。（X@histories_arch）

羅馬尼亞一名婦人撿石頭回家當門擋長達十幾年，沒想到老婦人去世後家人才發現這顆石頭其實是來自3800萬年前的琥珀，價值高達100萬歐元（約859萬港元）。（X@paulaerizanu）

西班牙《國家報》報道，居住在羅馬尼亞東南部Colti的一名老婦人，在家附近河邊發現一塊約3.5公斤重寶石。

然而她卻沒有發現這塊寶石的價值，拿來當作家中門擋，即使家裏後來遭小偷，小偷也對寶石不屑一顧。

老婦人於1991年過世後，親戚整理遺物時才注意家中門擋其實是一塊琥珀，後來將琥珀賣給羅馬尼亞政府，經由波蘭克拉科夫歷史博物館（History Museums in Krakow）鑑定後，確定是來自3,800萬至7,000萬年前的琥珀。

【延伸閱讀】「磁鐵釣魚尋寶」真的可發達？情侶釣起「方形物體」打開一看驚呆

【延伸閱讀】「磁鐵釣魚尋寶」真的可發達？情侶釣起「方形物體」打開一看驚呆

點圖放大瀏覽：

+ 11

這塊琥珀被認為是羅馬尼亞國寶，自2022年開始收藏在布澤烏（Buzau）縣立博物館中。

館長Daniel Costache近來向《國家報》證實消息，受訪表示，這塊寶石的發現無論是在科學上還是博物館藏上都具有重大意義，認為是目前世界上發現的最大琥珀之一。

【延伸閱讀】日本主婦帶埋個女去沙灘執垃圾竟月入50萬円 原來專執呢樣咁好賺

【延伸閱讀】日本主婦帶埋個女去沙灘執垃圾竟月入50萬円 原來專執呢樣咁好賺

點圖了解更多▼▼▼

+ 23

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】