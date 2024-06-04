「磁鐵釣魚尋寶」真的可發達？情侶釣起「方形物體」打開一看驚呆

美國紐約市一對情侶熱愛「磁鐵垂釣」（magnet fishing）的尋寶活動。



他們上周竟在公園湖中釣起一個裝著10萬美元（約78萬港元）鈔票的老舊保險箱。

警局允許二人保留鈔票 點圖放大看看這對尋寶情侶終於找到「真．寶藏」的一刻：

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據紐約郵報報導，詹姆斯（James Kane）和芭比（Barbie Agostini）5月31日來到法拉盛草原可樂娜公園（Corona Park），把一端繫著強力磁鐵的釣魚線丟入水中，一感覺吸附到沉重物體，就把保險箱拉出水面。兩人設法撬開後竟發現，裡頭裝著用塑膠袋包裹的現金。

詹姆斯受訪時坦言，2人曾經發現很多個保險箱，但大部分都是空的，頂多裝著曾用來包錢的塑膠袋。他原以為這次也一樣，直到看見「2疊該死的百元大鈔」時，他震驚到忍不住罵髒話，可惜鈔票「被泡濕、幾乎毀了」。

芭比也說，她起初以為男友在開玩笑，當她目睹那些白花花的鈔票時，她激動得幾乎「失去理智」。

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為了避免捲入法律糾紛，這對情侶向紐約市警察局（NYPD）報案。警方調查後表示，儘管這個保險箱很可能是被偷的，但他們沒有找到與之關聯的案件，也無法確認保險箱主人的身分，因此允許2人保留這些鈔票。

詹姆斯和芭比在新冠疫情期間開始接觸「磁鐵垂釣」，曾在布魯克林羊頭灣（Sheepshead Bay）釣到二戰時期的手榴彈，也曾在法拉盛草原可樂娜公園發現6、7把槍，其中幾把可追溯至19世紀，他們還找到過一些外國硬幣及珠寶。

詹姆斯形容，這就像是「窮人的尋寶活動」。

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