Taylor Swift自稱「無孩養貓女」撐賀錦麗　馬斯克回覆1句話捱轟

美國樂壇天后Taylor Swift（泰勒絲）9月10日發文表態會在美國大選投票支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）擔任總統，並以署名「無孩子的養貓女」（Childless Cat Lady）自稱，諷刺特朗普副手、共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance），此引來億萬富豪馬斯克（Elon Musk）回應，但他帖文內的一句「我會給你一個孩子」（I will give you a child）惹來不少網民批評。



Taylor Swift於2024年9月11日出席MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）（Reuters）

在9月10日的帖文中，Taylor Swift上傳與貓的合照，又以署名「沒有孩子的養貓女」（Childless Cat Lady）自稱，顯然是諷刺特朗普副手萬斯，萬斯此前批評包括賀錦麗在內的一些民主黨女性是一群「沒有孩子的養貓女」。

知名的特朗普支持者、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）11日則在社交網站X（前稱Twitter）公開回應Taylor Swift表示：「好吧Taylor…你贏了... 我會給你一個孩子，用生命保護你的貓。」

馬斯克未有具體說明「給你一個孩子」的意思，但這句話在網絡引發爭議，不少網民批評其言論「惡心」、「令人不安」。

有網民指「這條推文（twieet）是開放式，可以用任何方式解釋，但在大多數情況下都令人毛骨悚然。」