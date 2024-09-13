傳奇樂隊Bon Jovi橋上拍MV　意外出手阻止女子跳橋尋短

天王熱心助人！



美國傳奇搖滾天團Bon Jovi的主唱瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi），日前在拍攝MV時，發現一名女子在橋上試圖輕生，他幫忙勸說成功阻止女子尋短，而當時的過程曝光後也為他贏得許多讚賞。

瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）是美國傳奇搖滾巨星。（IG@jonbonjovi）

瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）是美國傳奇搖滾巨星。（IG@jonbonjovi）

瓊邦喬飛今年已62歲，一直熱心公益。（IG@jonbonjovi）

警方公布涉事影片 揭救人英雄竟是Jon Bon Jovi（點圖放大瀏覽）：

+ 18

美國田納西州納什維爾（Nashville）當地時間11日晚間，搖滾樂園Jon Bon Jovi正在約翰席根塔勒人行橋（John Seigenthaler Pedestrian Bridge）上拍攝MV。

納什維爾大都會警察局表示，當時在他們附近有一名女子越過欄桿站在橋邊，試圖尋短。

Jon Bon Jovi發現後，立刻伸出援手。

由一段警方發布的監視器畫面中可以看到，Jon Bon Jovi慢慢走近該名女子並與之交談，大約一分鐘後，Jon Bon Jovi和另一人協助女子爬回橋面上，隨後他還給了她一個擁抱。

【延伸閱讀】空姐送錯頭等餐嚇壞 乘客暖心行為感動她 後來才知是這內地男星

【延伸閱讀】空姐送錯頭等餐嚇壞 乘客暖心行為感動她 後來才知是這內地男星

點圖放大閱讀：

+ 15

警方發言人證實，該名女子已被送醫接受精神治療。

納什維爾警方讚揚Jon Bon Jovi和他的團隊幫助了這名婦女。納什維爾警察局長約翰德雷克（John Drake）在一份聲明中說：

我們所有人都需要幫助確保彼此的安全。

事實上，今年已62歲的Jon Bon Jovi一直以來都相當熱心公益。他成立的「Jon Bon Jovi心靈基金會」（JBJ Soul Foundation）專門協助弱勢族群，包括街友和清寒家庭等。

【延伸閱讀】香港女救護員的故事 最難忘夫婦燒炭案 埋首救治一抬頭竟看到……

【延伸閱讀】香港女救護員的故事 最難忘夫婦燒炭案 埋首救治一抬頭竟看到……

點圖放大閱讀：

+ 18

延伸閱讀：

輝達恐拋棄台積電？黃仁勳稱「有必要時找別家供應商」 陸網酸：來砍價的

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288