西甲球員被指賽前「胸襲」吉祥物　遭法院判處罰款

西班牙足球員曉高馬路（Hugo Mallo）被指在一場賽事開始前的握手儀式中，向一個吉祥物「抽水」，結果被法院下令罰款。



天空新聞（Sky News）9月12日報道，事發於2019年愛斯賓奴（Espanyol）主場對切爾達（Celta Vigo）的西甲賽事，擔任切爾達隊長的曉高馬路率領隊友與主隊球員握手後，轉身時碰到打扮成鸚鵡的吉祥物。

圖為2019年4月24日愛斯賓奴對切爾達的西甲賽事，曉高馬路（右）與隊友夾擊愛斯賓奴球員保查艾利斯亞斯。曉高馬路被指在這場比賽開始前向一名吉祥物打扮的女性「抽水」。（Getty Images）

不過扮演吉祥物的女性之後指控遭曉高馬路「胸襲」，因此與他對簿公堂。巴塞羅那法院原本駁回官司，曉高馬路當時在社交平台留言，呼籲大家尊重，並指切爾達和愛斯賓奴都沒發現任何行為不當的證據。

女事主之後上訴得直，當地傳媒引述法官的判詞，指被告「為了滿足自己的性慾和損害事主的性保障」，將雙手放在服裝下再觸摸對方胸部。女事主被迫後退，並用右手推開被告。法官下令曉高馬路需要繳交6000歐元罰款，以及向事主賠償1000歐元和支付訟費。

現年33歲的曉高馬路曾在2009至2023年間效力切爾達，之後轉會到巴西國際體育會（Internacional），今年回歸歐洲，加盟希臘球隊阿里斯（Aris）。他在得知判決後在社交平台發表聲明，否認作出不雅行為，並附上事發時的電視片段，強調自己當時轉身時或可能碰到事主的腰部，但絕對沒「胸襲」。