玩交友App遇着變態男　波蘭女遭禁錮性侵　嘴唇全被割身心受創

波蘭發生一宗駭人聽聞的綁架性侵案。一名男子因涉嫌禁錮一名婦女並對她進行身體和精神虐待長達5年多被捕，被控綁架、性侵、精神虐待等多項罪名。



女子因忍受不了受禁監禁虐待，終於講出事情經過：（按圖了解）



女子因為賈赫慘忍地將她的牙齒拔光、割去她的嘴唇，讓她的嘴部變成一個洞，形同毁容，讓她再也忍受不了，才全盤托出。（X / @MyLordBebo）

波蘭西南部的萊格尼察鎮檢察官表示，這宗綁架案發生在2019年1月，受害人上週才被救出。

包括《每日郵報》在內的外媒報道，這名30多歲的女子當初是透過交友軟件認識35歲的賈赫 （Mateusz Jach），進而開始交往，不料她後來被賈赫關在一處沒有暖氣、沒有水或廁所設施的穀倉中，在那裏，男子多次對她進行性虐待和身體虐待，並限制她獲得食物和飲水，讓女子身心嚴重受創。

在這期間，女子還懷孕生下孩子，但嬰兒隨後就被賈赫送交別人。

事件之所以曝光，是因為女子日前因肩膀脫臼，被賈赫送進醫院治療。而女子實在受不了向鄰床的病人傾訴，這才揭發事件，讓賈赫落網。

報道指出，女子因為太害怕賈赫，所以之前雖然也有數次就醫住院，包括分娩，但她都不敢向人求救。「我無法告訴醫生真相。我很害怕，他威脅我，如果我說出來，我會死得更慘。」這次則是因為賈赫慘忍地將她的牙齒拔光、割去她的嘴唇，讓她的嘴部變成一個洞，形同毁容，讓她再也忍受不了，才全盤托出。

據見過受害者的人透露，由於遭受到慘無人道的虐待，她面容憔悴，看起來像是50多歲的老婦。

檢察官稱，頁赫在接受訊問時否認犯行，如果罪名成立，他將面臨最高25年的刑期。

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