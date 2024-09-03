新西蘭遊客入境稅增逾2倍　10月生效　每人須付約483元

新西蘭政府9月3日宣布，10月1日增收國際旅客保育及旅遊稅（International Visitor Conservation and Tourism Levy，IVL）。金額將由現時的35紐元（約169港元），加至100紐元（約483港元）。



新西蘭政府9月3日說，調升入境稅是是為幫助推動該國經濟增長，以及確保遊客在訪問新西蘭期間，為他們享用的公共服務以及高質體驗做出貢獻。

新西蘭旅遊業協會（Tourism Industry Aotearoa）此舉導致訪紐變得非常昂貴。協會行政總裁Rebecca Ingram說，新西蘭旅遊業復蘇落後於世界其他地區，增加收費將進一步削弱該國的全球競爭力。

圖為2018年4月25日，新西蘭首都威靈頓Ataturk Memorial舉行的紀念儀式上飄揚着新西蘭國旗。（Getty）

新西蘭一直在努力應對大量遊客對其基礎設施、環境和社區的影響，2019年7月起向大多數入境該國的外國人徵收遊客稅，每人35紐元（約169港元）——澳洲及太平洋國家的旅客不在此限。