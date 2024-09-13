遊客湧入+物價高企夾擊　日本人東京出差被迫住膠囊酒店

受到外國遊客大量湧入與物價高漲影響，日本東京商務旅館房價持續飆高，平均客房價格已經漲至新冠疫情前的1.5倍。



許多日本上班族到東京出差時，已經找不到符合公司規定房價的酒店，最後只能選擇住在距離東京有一段距離的郊區、或是狹窄的膠囊旅館。

許多企業和地方政府，也陸續開始調整出差住宿費的上限。

深受外國遊客歡迎的新宿格拉斯麗酒店房價比疫情前漲了約6成以上。（官網圖片）

《讀賣新聞》報道，位於東京新宿區的商務旅館「新宿格拉斯麗酒店（ホテルグレイスリー新宿）」疫情後大廳擠滿外國旅客。

報道指出，酒店平均住房率一般來說大約是5至6成，但該酒店距離新宿車站不遠，附近又有歌舞伎町等觀光區，吸引大批外籍旅客入住，平均住房率高達8成以上、房價比疫情前漲了約6成以上。

該酒店企劃課指出，會提供符合價格的服務，提高旅客住宿時的質感。

儘管在日本人眼中，許多商務旅館的房價偏高，但受到日圓貶值影響，外國遊客的預約源源不絕。

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再加上人手不足導致人事費用高漲和物價飆漲，東京與橫濱市商務旅館等組成的「東京酒店會」表示，加盟的約260間酒店8月平均房價為16556日圓（約914港元），2019年同時期則為10804日圓（約596港元），短短5年就漲了1.5倍。

另一方面，根據日本民間調查機構「產勞綜合研究所」2023年7月至8月進行的調查，外地上班族到東京出差時，單日住宿費平均為1晚8606日圓（約475港元）。

不少從外地到東京出差的上班族，只能住在廉價的膠囊旅館。（GettyImages）

日本日生（Nissei）基礎研究所研究員安田拓斗指出，東京都商務旅館價格近日沒有下滑趨勢，許多從外地到東京出差的上班族，只能住在廉價的膠囊旅館，或是距離東京有一段距離的郊區。

受房價高漲影響，許多企業著手調漲出差旅費規定。一名29歲上班族透露，他每年到要到東京港區總公司出差幾次，現在在東京要找1萬日圓以下的酒店相當困難，他只能選擇住在距離總公司車程約1小時的郊區。所幸公司近日將住宿費從1萬日圓（約552港元）增加至1萬3千日圓（約717港元），他才有辦法住在位於東京都的酒店。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】