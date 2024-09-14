iPhone 16｜終結傳統？ 外媒：包裝盒將不再附贈1物品
撰文：成依華
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外國科技新聞媒體9月13日報道，根據蘋果公司（Apple Inc.）本週向專門店（Apple Store）隊伍發送的訊息，蘋果iPhone 16系列包裝盒內將不再提供蘋果標誌（Logo）貼紙。
蘋果公司早在1977年推出Apple II時開始附贈蘋果標誌貼紙，成為該公司「傳統」。
在實體店購買可索取
9to5mac新聞網站13日指，未來若顧客在專門店購買iPhone 16系列手機，可以主動向職員要求索取貼紙，但若是在網上或第三方零售商購買，則無法取得貼紙。
報道指出，蘋果的新做法是源於環保原因，是蘋果為了在2030年實現碳中和所作出努力的一部份。蘋果過去也曾以環保為理由，取消在產品附贈充電器和耳機。
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