涉強姦外傭和強行肛交　事後付1.5萬元　瑞典男商人否認控罪受審

瑞典男商人和妻子關係轉差,妻子帶同子女離港。商人涉在妻子離港當晚醉酒回家,突向尼泊爾女傭「示愛」,表示想和女僱,甚至想和對方女兒性交。他又威脅若女傭不依言照做,便會殺死她。男商人最終涉強姦女傭,又強行和對方肛交,事後把1.5萬元存入女傭戶口。男商人被控強姦及未經同意下作出的肛交,他否認控罪,案件今(14日)在高院開審。



被告EKSTROM Patrik Tobias (許大熊),36歲。他被控於2022年10月27日,在香港強姦X。

控方案情指,來自尼泊爾的女事主X為被告一家的傭工,居於被告的石澳住所。由於被告和妻子關係轉差,其日籍妻子帶同子女於2022年10月27日離港。於同日晚上,滿身酒氣的被告返家,問X其妻子和子女身處何方。

被告其後向X粗言穢語,又表示想和X發生肉體關係。他稱:「I want to have sex with you and I want your daughter also」(我想和你性交,我也想和你女兒性交)。若X拒依言行事,被告便會殺死她。他又指自已富有,之後會付錢。

被告被捕後否認強姦X 指X自願和他性交

被告把X拉到主人房,脫去兩人的衣物。X著被告停手,但被告未有理會,並吻對方全身,然後在沒有使用安全套下強姦對方。期間,X表明「don't」(不要)和「its not good」(這不好)。被告則稱「I love you I will pay you more money」(我愛你,我會向你付更多錢)。

被告及後強行和X肛交,X大感痛楚,著被告停止,但對方未有理會。被告又試圖把下體放入X的口,但不果,繼而要X替她手淫。

X被性侵後,前往洗澡。她之後執拾個人物品離開,前往報案。被告於28日被捕,警誡下否認強姦X,指是在X同意下和對方性交。此外,被告曾於同日把1.5萬元存入X的戶口。

案件編號:HCCC272/2023