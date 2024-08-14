涉強姦外傭和強行肛交　事後付1.5萬元　瑞典男商人否認控罪受審

瑞典男商人和妻子關係轉差，妻子帶同子女離港。商人涉在妻子離港當晚醉酒回家，突向尼泊爾女傭「示愛」，表示想和女僱，甚至想和對方女兒性交。他又威脅若女傭不依言照做，便會殺死她。男商人最終涉強姦女傭，又強行和對方肛交，事後把1.5萬元存入女傭戶口。男商人被控強姦及未經同意下作出的肛交，他否認控罪，案件今（14日）在高院開審。



被告EKSTROM Patrik Tobias (許大熊)，36歲。他被控於2022年10月27日，在香港強姦X。

控方案情指，來自尼泊爾的女事主X為被告一家的傭工，居於被告的石澳住所。由於被告和妻子關係轉差，其日籍妻子帶同子女於2022年10月27日離港。於同日晚上，滿身酒氣的被告返家，問X其妻子和子女身處何方。

被告其後向X粗言穢語，又表示想和X發生肉體關係。他稱：「I want to have sex with you and I want your daughter also」（我想和你性交，我也想和你女兒性交）。若X拒依言行事，被告便會殺死她。他又指自已富有，之後會付錢。

被告被捕後否認強姦X 指X自願和他性交

被告把X拉到主人房，脫去兩人的衣物。X著被告停手，但被告未有理會，並吻對方全身，然後在沒有使用安全套下強姦對方。期間，X表明「don't」（不要）和「its not good」（這不好）。被告則稱「I love you I will pay you more money」（我愛你，我會向你付更多錢）。

被告及後強行和X肛交，X大感痛楚，著被告停止，但對方未有理會。被告又試圖把下體放入X的口，但不果，繼而要X替她手淫。

X被性侵後，前往洗澡。她之後執拾個人物品離開，前往報案。被告於28日被捕，警誡下否認強姦X，指是在X同意下和對方性交。此外，被告曾於同日把1.5萬元存入X的戶口。

案件編號：HCCC272/2023