美國大選｜特朗普賀錦麗首次辯論　Pornhub：流量插水

美國總統大選11月舉行，共和黨的候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與代表民主黨出選的副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）9月10日舉行可能是唯一一場的電視辯論。兩人首次同場交鋒成為外界焦點，不過成人片網站Pornhub就成為「受害者」，指辯論期間的網站流量明顯減少。



《紐約郵報》14日報道，特朗普與賀錦麗的辯論10日晚上9時左右開始前，Pornhub的數據顯示網站流量稍為高於平均水平，但在兩人出場後，網站人數就即時向下。

Pornhub提到，在9時36分左右，當時特朗普和賀錦麗正就移民問題針鋒相對時，全國民眾似乎被這個問題所吸引，網站流量更重挫23.5%。

美國總統選舉辯論：特朗普與賀錦麗先禮後兵，在開場前握手。（Reuters）

該公司指，辯論期間的平均流量減少14.8%，但多個搖擺州份就成為「重災區」，其中威斯康星州（Wisconsin）和賓夕法尼亞州（Pennsylvania）分別跌22.6%及18.2%。

報告特別指出，似乎並非所有人都「有心有力」觀看整場辯論，在10點6分的首個廣告時間開始時，網站流量開始回升，形容用戶聽夠兩人的言論，因此決定繼續上網「舒展身心」。