Taylor Swift表態力撐　YouGov民調：20%人或不投賀錦麗

輿觀調查公司（YouGov）統計顯示，美國當紅樂壇天后Taylor Swift（泰勒絲）在9月11日宣布支持賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）後，雖然有過半受訪者認為此舉對賀錦麗的選情有「非常正面」或「可能正面」的影響，惟有20%選民表示，Taylor Swift的背書令他們「可能」或「很可能」不會將票投給賀錦麗。



YouGov在12日發表統計稱，僅8%稱「可能」或「很可能」因此投給賀錦麗，相反，有20%投票者透露，Taylor Swift表態後，他們支持賀錦麗的意慾可能會降低，另有66%受訪者指，Taylor Swift的立場不會左右其投票意願。

根據統計，55%受訪者認為Taylor Swift此舉有助於拉抬賀錦麗選情，27%認為無所謂。