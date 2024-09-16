日本立憲民主黨魁4人角逐　前首相野田佳彥民調領先

日本最大在野黨立憲民主黨（Constitutional Democratic Party of Japan）將於9月23日投票選出黨魁。兩間日本媒體共同進行民意調查結果顯示，前首相野田佳彥暫時領先。



立憲民主黨本月7日公告黨魁選舉，23日投票，4名候選人分別是67歲的野田佳彥、60歲前黨魁枝野幸男、50歲現任黨魁泉健太，及52歲眾議員吉田晴美。

日本經濟新聞與東京電視台13日至15日共同進行的民調結果顯示，野田佳彥以40%居首；枝野幸男以18%排第二；泉健太以9%排第三；吉田晴美以6%排第四。

民主黨執政表現拙劣，但枝野幸男形象不算差。(Getty Images)

若僅限支持立憲民主黨的民眾，野田佳彥依舊大幅領先，以58%排第一；枝野幸男以22%排第二；泉健太以11%排第三；吉田晴美以6%排第四。

《日本時報》（The Japan Times）15日報道，立憲民主黨這場黨魁選戰是一場「世代之爭」。

2012年5月13日，日本首相野田佳彥在北京人民大會堂出席第五次中日韓領導人會議。（Getty）

野田佳彥與枝野幸男都曾在立憲民主黨的前身，民主黨執政時擔任首相和內閣官房長官。

反觀泉健太在民主黨尚在的時候並沒有太大存在感，而吉田晴美更是首次擔任眾議員。