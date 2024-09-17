美國11歲男藏大量假槍揚言攻擊學校　警上銬送進監獄

美國佛羅里達州（Florida）沃盧夏縣郡（Volusia）警長奇特伍德（Mike Chitwood）9月16日表示，警方已逮捕1名11歲男童，他威脅要在2間學校進行校園槍擊。



奇特伍德16日在X和Facebook寫道，警方剛逮捕Creekside中學的學生多雷利（Carlo "Kingston" Dorelli），因多雷利威脅要在Creekside或銀沙中學（暫譯：Silver Sands Middle School）進行校園槍擊。多雷利還列舉出一個目標名單，以及向同學炫耀他的「武器」。

根據推文，警方在多雷利（Carlo "Kingston" Dorelli）房內搜出一批氣槍和刀具，儘管多雷利聲稱自己只是開玩笑，但他仍面臨以書面威脅大規模槍擊的重罪指控。

奇特伍德在推文附上多雷利的大頭照及逮捕多雷利的影片，還有一張桌面上擺滿仿製突擊步槍、武士刀和飛鏢的照片。

推文還說，警方可以且會公布犯下這些重罪、威脅學生、擾亂學校和消耗執法資源的未成年人姓名和照片。

根據《紐約郵報》，佛州光是一個晚上就能收到54宗威脅校園槍擊的報案通知，然而佛州並非唯一收到大量槍枝威脅訊息的州份，阿拉巴馬州福利市（Foley）警方13日逮捕2名少年，他們在社交網站上威脅要進行恐怖襲擊，德州在1學年內也逮捕至少10名涉嫌槍枝爆力威脅的青少年。