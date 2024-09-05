美國槍擊案疑兇大喊開門遭拒　往隔壁課室開槍　槍聲尖叫響徹校園

美國佐治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）一所高中9月4日發生大型槍擊案，案中4人死亡、9人受傷，槍手已被捕，疑犯名叫格雷（Colt Gray）現年14歲。

槍手在名為阿巴拉契中學（Apalachee High School）犯案，4名死者包括2名學生與2名教師。

格雷的同班同學Lyela Sayarath向美媒表示，他在代數課開始時離開課室，回來時敲上已自動上鎖的門，一名醒目的同學發現他持槍後拒絕為他開門，槍手於是前往隔壁課室開火。

當被哥倫比亞廣播公司（CBS）記者問及悲劇發生後他的情況如何，目擊者Marques Coleman說：

這件事一直在我的腦海中回放。 Marques Coleman

Marques Coleman說，案發前已槍手拿着一把大槍，「我站起來，開始跑，他開始開火，大約10次。他至少開槍10次。我的老師的桌子堵住門。」

他說身邊有同學中槍，分別有人腿部及腹部中彈。Marques Coleman的父親向媒體說，他兒子的背包也被子彈擦到。

名為Sergio Caldera的高年級學生說，他聽到有人敲擊教室的門，並大喊了幾聲「開門！」當敲門聲停止時，他聽到更多的槍聲和尖叫聲。

另有一名學生克拉克（Ethan Clark）上午10點23分給他的母親發了短信，根據後者在Facebook發布，兒子的訊息令人想像到當時的情況有多可怕：

學校正發生槍擊……我很害怕……我不是開玩笑。我愛你。 克拉克發給母親的短訊

當她到達學校時，最終找到克拉克和他的同學。她說槍擊事件發生時，兒子迅速與另一名學生一起封鎖課室的門。

當地警長史密斯（Jud Smith）向媒體記者指出，警方是在當地時間4日上午10時20分接獲報案，得知槍手犯行後立刻派員趕抵現場。槍手遇到警員後立即屈服就逮，並未被警員開槍。

格雷將以成人身份接受謀殺罪審判。他的犯案動機尚待釐清。警方亦未透露他使用何種類型武器，或發射多少枚子彈。

美國佐治亞州溫德市（Winder）阿巴拉契高中（Apalachee High School）發生槍擊案。圖為當地執法人員與急救人員聚集在校園的某處。（Reuters）

圖為2024年9月4日，美國佐治亞州溫德市（Winder）發生校園槍擊案後，教職員及學生被安排到球場集合。 （ABC Affiliate WSB via REUTERS）

圖為2024年9月4日，美國佐治亞州溫德市（Winder）發生校園槍擊案後，教職員及學生被安排到球場集合。 （ABC Affiliate WSB via REUTERS）

佐治亞州長肯普（Brian Kemp）同在在社交媒體X發文稱，他已指示所有可動用的資源來應對阿巴拉契高中槍擊案，並指將繼續與地方、州和聯邦機構合作，收集資訊並進一步應對這一情況。

路透社4日報道，白宮表示，總統拜登（Joe Biden）已聽取有關佐治亞州校園槍擊案的簡報。

案發高中位的溫德市距離亞特蘭大約一小時車程，根據美國人口普查局截至 2020年的數據，該市人口約為 18,338人，其中 1,932名學生就讀於阿巴拉契高中。