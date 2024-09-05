血洗美國高中　少年槍手身份曝光：2023年遭警查問　否認預告殺人

美國阿巴拉契中學（Apalachee High School）9月4日發生大型槍擊案，2名學生與2名教師被殺，另有9人遭受不同程度的槍傷。年僅14的槍手格雷（Colt Gray）校警一度糾纏，最終投降與被捕。隨着時間過去，案件更多詳情曝光，案發過程驚悚，結果令人痛心。



在案發高中所在的巴羅縣，當地治安官史密斯（Jud Smith）後來到現場視察並舉行記者會，指出警方是在當地時間4日上午10時20分接獲報案，得知槍手犯行後立刻派員趕抵現場。

格雷將以成人身份接受謀殺罪審判。他的犯案動機尚待釐清。警方亦未透露他使用何種類型武器，或發射多少枚子彈。

史密斯稱，校內響起槍聲後不久，疑兇便遇上校警，兩人一度發生糾纏。格雷之後跌在地上、投降並被人制服。

格雷意識到，如果他不自首，他會被槍擊。 巴羅縣治安官史密斯

史密斯說，警方仍在調查他是如何將武器帶入課室的。此外初步調查顯示，案發前他與受害者似乎並沒聯繫。

他們說格雷已接受治安官辦公室調查人員盤問。史密斯指他的口供「有助於我們的調查」。

槍手的父親也接受治安官查問，他說家中藏有槍械，但兒子無法在沒人監督的情況下自行取得並使用。

FBI亞特拉蘭分部與傑克遜縣（Jackson County）發布聯合聲明，稱2023年有人匿名舉報發現附有槍械照片的網上威脅，稱會在不明地點和時間在學校開槍，格雷因此接受警方查問，但他否認作出威脅。

美國阿巴拉契中學（Apalachee High School）2024年9月4日發生大型槍擊案，案，2名學生與2名教師被殺。在案發高中所在的巴羅縣，當地治安官史密斯（Jud Smith）4日到現場視察並舉行記者會。（Reuters）

除了警方，人們亦在通過媒體報道目擊者的說法，了解到案發時校內有多危險。格雷的同班同學在接受美媒訪問時憶述案發前數分鐘的情況。

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美國佐治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）阿巴拉契中學（Apalachee High School）2024年9月4日發生大型槍擊案，4死9傷，包括2名學生與2名教師。槍手已被捕，疑犯名叫格雷（Colt Gray），現年14歲。圖為案發後執法人員接報到場，開始調查。（Reuters）

Lyela Sayarath正是案發前坐在槍手身旁座位的人，她形容他是一個「安靜」的青少年，沒任何迹象表明他會做出可怕的事情。

她說，「他從來沒有真正說過話，大多數時候他都不在學校，他就是逃課，」她告訴美媒，「即使他會說話，也只用一個詞回答。」

她說，當格雷被確認是案中槍手時，她並不意外。

她說，當人們想到犯下槍擊案的人以及他們的行為，他們通常是安靜的孩子，而格雷就是符合這一種描述的人。

她說，當天早上約9時45分，格雷在代數課開始時離開課室。他沒向老師提出他需往洗手間便出去了，她以為他只是又逃課。當時距離槍擊案發生約半小時。

他離開後，校方通過擴音器廣播，要求老師查看電郵，然後格雷再度出現在課室門外。由於課室門是開關後會自動上鎖的，所以當他敲門時，一名學生趨前準備打開，卻在瞥見他持槍後快速退後。

Lyela Sayarath說，那名醒目的學生看來是不讓他進來，以及隔壁課室沒關房門，所以槍手走過去開槍了。他接連開槍，射出多枚子彈。

她說她的朋友在隔壁課室目睹有人被槍殺，大為震驚，「他看起來有點踉蹌」。

美國佐治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）阿巴拉契中學（Apalachee High School）2024年9月4日發生大型槍擊案，4死9傷，包括2名學生與2名教師。槍手已被捕，疑犯名叫格雷（Colt Gray），現年14歲。圖為案發後執法人員接報到場，開始調查。（Reuters）

名為Sergio Caldera的高年級學生說，他聽到有人敲擊教室的門，並大喊了幾聲「開門！」當敲門聲停止時，他聽到更多的槍聲和尖叫聲。

學校正發生槍擊……我很害怕……我不是開玩笑。我愛你。 克拉克發給母親的短訊

美國佐治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）阿巴拉契中學（Apalachee High School）2024年9月4日發生大型槍擊案，4死9傷，包括2名學生與2名教師。槍手已被捕，疑犯名叫格雷（Colt Gray），現年14歲。圖為9月4日人們行經校外一個告示板。（Reuters）

美國佐治亞州溫德市（Winder）阿巴拉契高中（Apalachee High School）發生槍擊案。圖為當地執法人員與急救人員聚集在校園的某處。（Reuters）

圖為2024年9月4日，美國佐治亞州溫德市（Winder）發生校園槍擊案後，教職員及學生被安排到球場集合。 （ABC Affiliate WSB via REUTERS）

圖為2024年9月4日，美國佐治亞州溫德市（Winder）發生校園槍擊案後，教職員及學生被安排到球場集合。 （ABC Affiliate WSB via REUTERS）

佐治亞州長肯普（Brian Kemp）同在在社交媒體X發文稱，他已指示所有可動用的資源來應對阿巴拉契高中槍擊案，並指將繼續與地方、州和聯邦機構合作，收集資訊並進一步應對這一情況。

路透社4日報道，白宮表示，總統拜登（Joe Biden）已聽取有關佐治亞州校園槍擊案的簡報。

案發高中位的溫德市距離亞特蘭大約一小時車程，根據美國人口普查局截至 2020年的數據，該市人口約為 18,338人，其中 1,932名學生就讀於阿巴拉契高中。