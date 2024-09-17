頑皮貓精力充沛破壞護欄逃出家門 結果夜深時份用這特殊方法回家
撰文：貓與愛的世界
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網友大半夜餓了，就點個外賣。誰料外賣員送貨上門的時候，她驚呆了：自家貓竟然在門外，還騎在外賣員身上。
網友又急又臊，想把貓弄下來，貓還不樂意下來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
她巨崩潰：「你們能想象當時那個場景嗎？我又想抓，在陌生人身上我又不敢抓……」
後來，廢了好大功夫才將貓弄下來，她為了表達歉意給了外賣員高額的小費。
網友家的這隻小貓叫「Magnus」，是從收容所領養回來的，牠非常調皮，平日裏是不出門的，這次也是因為破壞了家裏的護欄偷跑出門。
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不過經此驚險的事件，網友已經加固了防護措施，再也不讓牠亂跑了！
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