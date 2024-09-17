頑皮貓精力充沛破壞護欄逃出家門　結果夜深時份用這特殊方法回家

撰文：貓與愛的世界
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網友大半夜餓了，就點個外賣。誰料外賣員送貨上門的時候，她驚呆了：自家貓竟然在門外，還騎在外賣員身上。

網友又急又臊，想把貓弄下來，貓還不樂意下來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

就是這貓咪，破壞護欄還逃家！（instagram@doublemeowski）

她巨崩潰：「你們能想象當時那個場景嗎？我又想抓，在陌生人身上我又不敢抓……」

就是這貓咪，破壞護欄還逃家！（instagram@doublemeowski）

後來，廢了好大功夫才將貓弄下來，她為了表達歉意給了外賣員高額的小費。

網友家的這隻小貓叫「Magnus」，是從收容所領養回來的，牠非常調皮，平日裏是不出門的，這次也是因為破壞了家裏的護欄偷跑出門。

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不過經此驚險的事件，網友已經加固了防護措施，再也不讓牠亂跑了！

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義工救出17公斤流浪巨貓　即展開強制減肥　網民：牠看起來不可憐去散步結果家裏多了新成員　女兒嬰兒車變貓咪救護車　結局很有愛新來貓咪怕生總躲床底　應先建立信任關係　過來人建議擺1物品以為自己不會喜歡貓咪　結果一場拯救的邂逅　人貓情緣從此展開熱情貓咪遇上暖心維修工　離開前更送上極有誠意小禮物：真可愛流浪貓被困300年歷史教堂地下室　救援過程像拍電影　盼永遠的家與愛貓分開半年　回來時貓咪竟然不認得　8年回憶與感情能重拾？

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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