頑皮貓精力充沛破壞護欄逃出家門　結果夜深時份用這特殊方法回家

網友大半夜餓了，就點個外賣。誰料外賣員送貨上門的時候，她驚呆了：自家貓竟然在門外，還騎在外賣員身上。



網友又急又臊，想把貓弄下來，貓還不樂意下來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

就是這貓咪，破壞護欄還逃家！（instagram@doublemeowski）

她巨崩潰：「你們能想象當時那個場景嗎？我又想抓，在陌生人身上我又不敢抓……」

就是這貓咪，破壞護欄還逃家！（instagram@doublemeowski）

後來，廢了好大功夫才將貓弄下來，她為了表達歉意給了外賣員高額的小費。

網友家的這隻小貓叫「Magnus」，是從收容所領養回來的，牠非常調皮，平日裏是不出門的，這次也是因為破壞了家裏的護欄偷跑出門。

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不過經此驚險的事件，網友已經加固了防護措施，再也不讓牠亂跑了！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】