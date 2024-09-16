救起嬌弱70克小黑貓後 被愛包圍秒脫變 網民：牠的嘴唇很性感
撰文：貓與愛的世界
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小黑貓「伯里」才幾天大的時候就被送去了救助機構，當時牠只有70g重，需要被密切關注和餵食。
因為伯里實在是太小了，所以機構志願者自願當牠的養母，確保牠能得到更好的照顧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
伯里在育兒室待了兩三周的時間，才得到了自由。
別看小傢伙個頭不大，卻是個十足的探險家，在家裏到處走，非常的有精神。
養母也覺得很好笑，說：「看這隻眼睛大大的，頭卻抬不起來的小貓咪四處亂晃，真有意思。」
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伯里斷奶之後，便開始飛速成長起來，牠的毛髮顏色也發生了翻天覆地的變化。
胸前長出了煙灰色的毛毛，就像個坎肩。
最有意思的是牠的小嘴，紅紅的，看起來特別性感。
後來，性感紅唇伯里找到了永久之家，開啟了新的喵生~
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新來貓咪怕生總躲床底 應先建立信任關係 過來人建議擺1物品以為自己不會喜歡貓咪 結果一場拯救的邂逅 人貓情緣從此展開熱情貓咪遇上暖心維修工 離開前更送上極有誠意小禮物：真可愛與愛貓分開半年 回來時貓咪竟然不認得 8年回憶與感情能重拾？流浪貓被困300年歷史教堂地下室 救援過程像拍電影 盼永遠的家貓咪也會「影分身」術 原來鄰居也有養貓 哪誰才是家中主子？
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