救起嬌弱70克小黑貓後　被愛包圍秒脫變　網民：牠的嘴唇很性感

小黑貓「伯里」才幾天大的時候就被送去了救助機構，當時牠只有70g重，需要被密切關注和餵食。



救起時，小貓咪只有70克重（instagram@somdkittenfosters）

因為伯里實在是太小了，所以機構志願者自願當牠的養母，確保牠能得到更好的照顧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

伯里在育兒室待了兩三周的時間，才得到了自由。

救起後清洗乾淨，精神了許多。（instagram@somdkittenfosters）

別看小傢伙個頭不大，卻是個十足的探險家，在家裏到處走，非常的有精神。

養母也覺得很好笑，說：「看這隻眼睛大大的，頭卻抬不起來的小貓咪四處亂晃，真有意思。」

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伯里斷奶之後，便開始飛速成長起來，牠的毛髮顏色也發生了翻天覆地的變化。

胸前長出了煙灰色的毛毛，就像個坎肩。

這個朱唇你喜歡嗎？（instagram@somdkittenfosters）

最有意思的是牠的小嘴，紅紅的，看起來特別性感。

後來，性感紅唇伯里找到了永久之家，開啟了新的喵生~

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