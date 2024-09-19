加拿大明年進一步削減國際學生人數　接收上限降10%

加拿大移民部9月18日宣布，明年將進一步削減國際學生人數，減幅為10%。



這是加拿大政府為應對國內住房和生活負擔問題，在移民領域採取的最新措施之一。

加拿大移民部在18日發布的公告中表示，減少國際學生人數是為了確保來到加拿大的臨時居民能夠獲得充分支持，同時有效管理臨時居民的數量，以「維護我們移民系統的完整性，並保護弱勢群體」。

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）在新聞發布會上指：「事實上，並非每個想來加拿大的人都能如願以償，想留在加拿大的人也是如此。我們正在採取行動，強化我們的臨時居民計劃，並推出更全面的移民政策，以適應當前不斷變化的形勢。」

加拿大移民部18日宣布的最新措施包括，2025年國際學生留學許可的接收上限將比2024年的目標減少10%，即從48.5萬個減少至43.7萬個，2026年與2025年的留學許可數量將保持一致。

移民部同時限制批出碩士學位學生配偶的工作許可資格，僅限於那些學制至少為16個月的課程。除此之外，移民部亦會限制外籍工人配偶的工作許可資格，僅限於管理或專業職位或勞動力短缺行業的配偶。

2024年1月29日，加拿大移民、難民和公民部長米勒 (Marc Miller) 在加拿大安大略省渥太華出席新聞發布會。（Reuters）

加拿大近年臨時居民數量激增，其中包括外國工人、國際學生和尋求庇護者，導致加拿大去年的人口增長率達到3.2%，是全球人口增長率最快的國家之一。人口激增加劇住房短缺，也給社會服務帶來壓力。

不僅如此，加拿大過去一年的失業率飆升至6.4%，年輕人的失業率更達14.2%，這是十多年來的最高水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

