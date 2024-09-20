以色列空襲黎巴嫩貝魯特南郊8死59傷　成功擊殺真主黨行動指揮官

黎巴嫩武裝組織真主黨向以色列發動7次喀秋莎火箭彈襲擊後，9月20日下午，黎巴嫩首都貝魯特南部郊區傳出爆炸聲。以色列國防軍發表聲明稱，其在貝魯特開展一次「定點襲擊」。



新華社引述黎巴嫩國家通訊社報道，以色列戰機20日襲擊黎巴嫩首都貝魯特南郊一座公寓，至少5人死亡。

真主黨經營的Al Manar電視台則報道，貝魯特南部郊區Dahiyeh遭以色列侵略，黎巴嫩衞生部指，空襲初步造成3人死亡，17人受傷。

路透社其後引述黎巴嫩衞生部指，根據初步統計，空襲造成8人死亡，59人受傷。

路透社指，黎巴嫩居民表示聽到一聲巨響後，貝魯特上空飄起濃煙。報道引述以色列陸軍電台稱，以色列空襲的目標是真主黨行動指揮官Ibrahim Aqil。報道引述名安全消息人士指，Ibrahim Aqil在空襲中喪生。

美國務院網站顯示，Ibrahim Aqil因與1983年美國駐黎巴嫩大使館爆炸案有關，而被美國懸賞700萬美元（約5,400萬港元）逮捕獎金。

2024年9月20日，以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，真主黨行動指揮官Ibrahim Aqil疑在空襲中死亡。圖為Ibrahim Aqil一張未註明日期的照片出現在美國務院發出的通緝海報上。（Reuters）

報道引述消息稱，以色列襲擊貝魯特南部郊區真主黨主要設施附近，兩名安全部門消息人士表示，襲擊目標是黎巴嫩真主黨的一名高級人物。